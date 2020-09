Daniela Martani Vs Miley Cyrus/ “Il cervello non va perché drogata” e su Pregliasco..

Daniela Martani contro tutti o quasi a Mattino5. Ancora una volta l’ex gieffina continua a difendere la sua dieta vegana dicendosi certa che riesca a tenere lontano anche il Coronavirus nonostante non ci siano prove scientifiche. Il dibattito oggi verte proprio su questo ma alla presenza dell’ex hostess e di Valerio Vassallo i colpi di scena sono assicurati così come le liti visto che in studio c’è chi, a cominciare da Alessandro Cecchi Paone, difende con le unghie e con i denti la dieta mediterranea. Le discussioni e gli scontri non mancano così come le accuse choc di Daniela Martani addirittura a Miley Cyrus che nei giorni scorsi ha annunciato di aver lasciato la dieta vegana “perché il suo cervello non correva più come prima”. L’ex gieffina non ci sta e precisa: “La Cyrus si è drogata per anni, è finita in rehab più volte e quindi il suo cervello avrà avuto problemi di altro tipo”.

DANIELA MARTANI CONTRO MILEY CYRUS E IL DOTTOR PREGLIASCO A MATTINO5

Federica Panicucci prova a riportare l’ordine ma Daniela Martani non ci sta e questa volta la sua vittima sembra il dottor Pregliasco: “Le proteine si trovano anche in forma vegetale. Il mondo vegetale è pieno di proteine, gli esseri umani mangiano animali erbivori che hanno i loro muscoli grazie ai vegetali. L’animale che noi mangiamo è un tramite tra il vegetale e la proteina…dottore forse lei non è aggiornato. Ci sono sportivi che sono vegani, l’uomo più forte del mondo è vegano..”. A questo punto il dottore continua a ribadire che l’alimentazione deve prevedere tutto, anche proteine animali. Chiude poi Raffaello Tonon che risponde alla collega invitandola a pensare che forse il problema non sono i muscoli ma i possibili problemi cognitivi.



