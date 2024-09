Daniela Rosati, chi è l’ex moglie di Adriano Galliani: hanno perso un figlio

Tra le donne della vita di Adriano Galliani occupa sicuramente un posto in prima fila la sua Daniela Rosati, ex moglie del dirigente del Monza ed ex Milan, i due sono stati sposati dal 1989 al 1999 e hanno vissuto dieci anni di grandi emozioni, ma anche episodi negativi, altri addirittura drammatici. Nel corso di una intervista concessa nei mesi scorsi nella trasmissione Storie di donne al bivio, Daniela Rosati ha rotto il silenzio svelando per la prima volta un clamoroso aneddoto, scoperto dallo stesso Adriano Galliani proprio dopo l’intervista: “Adriano non sa che ho perso un figlio, eravamo in un momento di pausa e quando ho scoperto di essere incinta non gliel’ho detto perché non volevo pensasse a un mezzo per riaverlo, ho avuto un aborto spontaneo al secondo mese, poi ci siamo rimessi insieme ma non ho avuto mai il coraggio di dirglielo”.

Dalla storia tra l’ex presentatrice di Mediaset e Adriano Galliani, sono nati tre figli, Micol, Gianluca e Fabrizio, anche se la giornalista ha completamente cambiato vita ed ora è una suora laica in Svezia e vive con le sue consorelle.

Daniela Rosati e il retroscena su Galliani: “Ho capito che mi tradiva e mi sono chiusa”

La storia tra Daniela Rosati e l’ex marito Adriano Galliani è stata ricca di eventi e colpi di scena, anche se non è passato poi tanto tempo dall’inizio della relazione al momento della scoperta che ha cambiato le carte in tavola nel loro rapporto.

Lei ha infatti rivelato da Monica Setta a Storie di donne al bivio di aver notato i tradimenti dell’ex marito e quell’evento ha ovviamente ribaltato la loro storia, vissuta con il freno a mano dalla donna: “E’ stato sesso solo all’inizio poi basta, io e Adriano siamo stati sposati, ma non a letto perché quando ho capito che lui mi tradiva ho avuto paura e mi sono chiusa” ha confessato l’ex conduttrice che salvo sorprese non sarà tra gli invitati del matrimonio Galliani Helga Costa.