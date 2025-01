Il caso della misteriosa sparizione di Daniela Ruggi è tornato protagonista della trasmissione Storie Italiane che – pur non avendo reali novità su quanto sia accaduto alla ragazza scomparsa da Montefiorino – ha intercettato entrambi i legali dei suoi familiari che ancora una volta hanno voluto smentire categoricamente qualsiasi presunta loro responsabilità o colpevolezza nel misterioso caso; mentre ad ora l’unica persona che risulta – pur a titolo dovuto e non con delle effettive prove – indagata per la sparizione di Daniela Ruggi è lo sceriffo Domenico Lanza arrestato dopo il ritrovamento nella sua abitazione di alcune armi non dichiarate.

La prima a prendere la parola in trasmissione è passata innanzitutto a Deborah De Cicco che segue il fratello di Daniela Ruggi recentemente finito al centro di un racconto da parte di un ex collega che ha parlato di un violento litigio tra i due al quale avrebbe personalmente assistito; partendo dal sottolineare che “Alberto continua a proclamare la sua, tra virgolette perché ricordiamo che non è indagato di nulla, innocenza e sta ricevendo un negativo giudizio morale senza una reale ragione” del quale resta “allibito, stupito e incredulo“.

Gli avvocati della famiglia di Daniela Ruggi: “Basta racconti stravaganti, non c’entrano nulla con la sparizione”

Dal conto del legale del fratello di Daniela Ruggi i racconti dell’ex collega sarebbero “stravaganti e non corroborati da nulla“, oltre che peraltro “privi di riferimenti precisi che possano renderli credibili”; precisando inoltre che – sempre dal conto suo – sarebbe indicativo anche il fatto che l’ex collega “non sia stata sentita dagli inquirenti”, ipotizzando che loro stessi “potrebbero averla trovata poco attendibile” o si potrebbero star “approfondendo qualcosa di più consistente come il responsabile di Porta Aperta che l’ha individuata in un periodo successivo alla sparizione”.

Presente a Storie Italiane anche l’avvocato Guido Sola che in questo intricato caso assiste la madre e la sorella di Daniela Ruggi che ci tiene a mettere in chiaro a sua volta che “sulla circostanza dei soldi” riferita dall’ex collega che ha raccontato di una presunta estorsione da parte della madre “io non posso escludere che Daniela abbia affermato quanto dichiarato, ma posso escludere che questo corrisponda a verità secondo quanto affermano la madre e la sorella che continuano a dire che non le facevano mancare nulla dal punto di vista economico”.