Dove è finita Daniela Ruggi? Se l’è domandato anche oggi Storie Italiane, noto talk in onda tutti i giorni su Rai Uno, da lunedì a venerdì. La 32enne di Montefiorino, della provincia di Modena, è sparita da metà settembre, ma nelle ultime settimane è stata avvistata più volte in quel di Modena, con numerose testimonianze.

Dove è finita quindi Daniela Ruggi, ma soprattutto, con chi si trova? Il focus è su Domenico Lanza, lo “sceriffo”, che al momento si trova in carcere in quanto indagato per sequestro di persona dopo aver ritrovato indumenti intimi di Daniela Ruggi nella sua auto, nonchè delle armi detenute illegalmente nella propria abitazione. Già dodici anni fa, ricorda Vito Francesco Paglia di Storie Italiane, Domenico Lanza fu invischiato in una vicenda poco chiara in merito ad una rapina, da cui comunque ne uscì pulitissimo.

DANIELA RUGGI, CHE FINE HA FATTO? IL RUOLO DI LANZA

Si tratta quindi di una sorta di mitomane o centra realmente con questa “sparizione” di Daniela Ruggi? Il suo avvocato dice che è totalmente estraneo ai fatti anche perchè non sarebbe stato l’ultimo ad aver avuto contatti con la scomparsa. Tra l’altro anche l’arrivo dei RIS nella sua abitazione sembrerebbe che non avrebbe portato a nulla, nessuna traccia “compromettente”, anche se bisognerà attendere ancora le risultanze ufficiali delle indagini.

La storia inizia il 18 settembre, quando Daniela Ruggi viene ricoverata in ospedale, poi il 19 parla con la madre dall’ospedale e il 20 settembre si perdono le sue tracce. “Da questo momento – aggiunge Pagalia – Daniela Ruggi viene considerata un fantasma, partono le indagini, poi il 5 dicembre arriva l’arresto di Domenico Lanza, ma che fine ha fatto la 32enne? Il 23 o il 24 ottobre sarebbe stata vista in un’associazione di Modena, poi ancora il buio”.

DANIELA RUGGI, CHE FINE HA FATTO? GLI ULTIMI AVVISTAMENTI

E ancora: “Daniela riappare il 20 novembre in un bar a centro città, poi l’undici dicembre una testimone dice di averla riconosciuta, ma l’attendibilità di queste testimonianze vacillano dopo che i carabinieri hanno visionato i filmati delle telecamere dove Daniela Ruggi non si vede mai: possibile che sia da qualche parte e che qualcuno possa averle fatto del male?”.

Un testimone è stato sentito da Storie Italiane racconta un dettaglio inedito, la presenza di un ex fidanzato di Daniela Ruggi, di nome Sossio “Era seduta con lei, che tipo era? Lascia perdere, lui si trova a Napoli ma lei non è con lui, che fine ha fatto? L’hanno fatta fuori, tutta le gentaglia che frequentava, spacciatori, drogati, avanzi di galera, tutti li frequentava”. Secondo Storie Italiane gli inquirenti stanno ora cercando di risalire a questo Sossio che potrebbe sapere che fine ha fatto Daniela Ruggi, mentre l’ultima segnalazione dell’11 dicembre è ancora la vaglio dei carabinieri proprio perchè, come detto sopra, non vi sono risultanze con le telecamere, a differenza invece dell’avvistamento nell’associazione di Modena dove è stata vista da più testimoni.

DANIELA RUGGI E IL RUOLO DI SOSSIO

“A portarla in questa associazione proprio Sossio – dice Paglia – un ragazzo un po’ borderline, con diversi precedenti penali non gravi ma poco affidabile”. Stando all’inviato di Storie: “Questo Sossio si definiva il fidanzato di Daniela Ruggi ma poi l’aveva lasciata perchè lei chiedeva ospitalità ad altri uomini, e avrebbe quindi lasciato Modena per rientrare a Napoli. Questo avveniva a fine settembre: da tre mesi Sossio non frequenta più il centro di Modena”.

“Che sappia qualcosa? Ogni tassello può essere utile a ricostruire quanto accaduto dal 20 settembre in poi. L’importante è riuscire a rintracciare questo Sossio nonché i cinque uomini che erano con Daniela Ruggi nel centro e che non si trovano più”. Insomma, una vicenda molto intricata che speriamo possa essere risolta il prima possibile, certo è che il giallo ogni giorno che passa sembra infittirsi.