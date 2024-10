Chi è Daniela Spada: tutto sulla moglie di Cesare Bocci

Daniela Spada è la moglie di Cesare Bocci ma è anche una food blogger. Dall’amore con Cesare Bocci è nata la figlia Mia ed oggi Daniela è una donna realizzata e serena. E’, infatti, responsabile del progetto di food blogging Cucina Amor mio a cui è anche legata un’associazione. Nella sua vita, , però, Daniela Spada ha dovuto affrontare tanti momenti difficili. Dubito dopo il parto, è stata colpita da un ictus che ha cambiato totalmente la vita della famiglia. “Ha spezzato tanti sogni ma ne ha creato un altro, e l’ha realizzato soprattutto lei, ossia riconquistare una vita e un’indipendenza, quindi una sua identità, diversa rispetto a prima ma comunque sempre sua”, ha raccontato Bocci in un’intervista ai microfoni di Italia Sì.

Per cesare Bocci è stato difficile trovare il modo anche per stare accanto alla moglie: “Dopo l’ictus, mi ci è voluto del tempo per capire come starle accanto. Se sei accanto ad una persona che sta male, giustamente vuoi aiutarla, ma facendo troppo non si fa altro che certificare il fatto che quella persona non è in grado di fare tante cose…”.

Daniela Spada: la lotta contro il tumore

Dopo l’ictus e il ritorno alla vita, Daniela Spada, lungo il suo percorso, ha dovuto affrontare anche un’altra difficile battaglia, quella contro il tumore di cui il marito Cesare Bocci ha parlato sempre nella trasmissione Rai “Italia sì”. Un altro ostacolo alla serenità della famiglia che, però, la signora Daniela ha affrontato con forza e determinazione.

“Pensavamo di aver dato abbastanza, invece poi è arrivato il tumore ma Daniela ha affrontato anche quello. Ha affrontato momenti molto difficili per il tumore, ma ha avuto lo spirito di considerarlo una stupidaggine rispetto all’ictus”, le parole di Bocci.

