Daniela Zuccoli, moglie Mike Bongiorno/ Un addio impossibile da accettare

Non è stato così semplice per Daniela Zuccoli dire addio al suo Mike Bongiorno. Diversi anni dopo la sua scomparsa, la Lady del noto presentatore ha però trovato il modo di voltare pagina dal punto di vista amoroso. Il merito è tutto di quella vacanza a St Moritz che le ha permesso di entrare in contatto con un affascinante finanziere, che è riuscito a quanto pare a rubarle il cuore. La notizia è apparsa sul settimanale Chi solo due anni fa, anche grazie ad un’intervista rilasciata dalla diretta interessata. In quell’occasione, la Zuccoli ricorda in particolare di aver avuto tanto da Bongiorno. “Sono stata molto viziata e amata da Mike”, rivela infatti spiegando come mai sia diventata esigente in fatto di uomini. “I primi due anni non uscivo di casa”, prosegue ancora parlando di come sia riuscita ad affrontare il lutto, un dolore che ha alleviato anche grazie ai viaggi. Daniela Zuccoli sarà virtualmente presente in occasione di Allegria, lo speciale che Canale 5 trasmetterà nella prima serata di oggi, sabato 7 settembre 2019, in onore di Mike Bongiorno. Sarà invece la mano invisibile che guiderà in qualche modo la puntata extra di Techetechetè, dato che, come ricorda Sorrisi, è stata proprio la vedova di Mike a fornire il materiale inedito che andrà in onda nell’ora dedicata all’evoluzione del conduttore, dai primi passi sul piccolo schermo fino alla popolarità ottenuta con i quiz negli anni Novanta.

Daniela Zuccoli moglie Mike Bongiorno, un amore condiviso

Non è un mistero che Daniela Zuccoli abbia dovuto dividere l’amore di Mike Bongiorno con qualcun altro, anche se non si tratta di certo di una donna. Il conduttore ha dato la sua vita alla televisione e soprattutto al pubblico, che lo ha sempre ricambiato con estremo affetto. Corre l’anno 1971 quando Mike decide di farle la proposta, lungo la spiaggia di Castiglione della Pescaia. Lui con solo i jeans addosso, in uno sguardo quasi implorante, ricorda La Repubblica, lei invece in fase di riflessione. Seguiranno 42 anni di splendida unione, che lascerà Daniela a fare i conti con la sua dolorosa assenza. “Non voglio farne un santino”, rivela al quotidiano parlando della personalità del presentatore. Sicuro, determinato, ma anche egoista, “quanta sicurezza accanto a lui”. La differenza d’età invece non ha mai influenzato la loro storia d’amore, nonostante i 19 anni che li dividevano. “Ci vedemmo di sfuggita in un ristorante milanese”, racconta parlando di quel primo incontro avvenuto alla fine degli anni Sessanta. Di quel momento ricorda l’azzurro dei suoi occhi, le ciglia bionde e il fisico sportivo, la capacità di conversare con estremo fascino. “Davanti ai dirigenti Rai era come un bambino”, racconta poi Daniela parlando del timore di Mike nei confronti dell’autorità. Di qualsiasi tipo a quanto pare, anche del tramviere che un giorno pizzicò uno dei figli senza biglietto.

