Perdersi nei meandri della carriera di Mike Bongiorno è decisamente una meravigliosa esperienza; il compianto conduttore è un pilastro del mondo dello spettacolo e in quanto tale è anche fonte inesauribile di aneddoti che riguardano anche la sua vita privata. Molti sicuramente sapranno che per ben 3 volte ha compiuto il grande passo del matrimonio; l’ultimo in ordine temporale con Daniela Zuccoli, ma chi è Rosalia Maresca prima moglie di Mike Bongiorno?

Non si può dire certo parlare di lieto fine per Mike Bongiorno e la prima moglie Rosalia Maresca. L’amore tra i due è stato senza dubbio importante, relativo alla gioventù di entrambi ma, come risaputo, il conduttore è giunto alle nozze per altre due volte. Ma focalizziamoci sulla genesi della prima liaison nota di Mike Bongiorno arrivando poi alle presunte ragioni che scandirono la rottura.

Mike Bongiorno e la prima moglie Rosalia Maresca: le nozze a New York e la rottura dopo 4 anni

Innanzitutto, scopriamo chi è Rosalia Maresca ovvero la prima moglie di Mike Bongiorno. Anche lei ha dedicato un’intera carriera all’arte, precisamente al canto lirico. Come accennato, il primo incontro con il conduttore risale alla gioventù e precisamente alle seconda metà degli anni cinquanta. Le nozze – come racconta Il Riformista – risalgono precisamente al 1948 a New York, terra d’origine del compianto e iconico Mike Bongiorno.

A dispetto del grande amore che li portò al grande passo del matrimonio, dopo solo 4 anni Mike Bongiorno e la prima moglie Rosalia Maresca giunsero alla separazione con non pochi strascichi. Sempre Il Riformista riporta come nel 1952 le nozze furono annullate dalla Sacra Rota poichè pare che la consorte non volesse avere figli. Chiaramente, le ragioni specifiche che portarono alla conclusione la storia d’amore tra Mike Bongiorno e la prima moglie Rosalia Maresca non sono note.

