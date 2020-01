Daniele Bossari/ “Caterina Balivo, non vedo l’ora di scoprire cosa…” (Vieni da me)

Daniele Bossari è pronto a raccontarsi a “Vieni da me” attraverso gli oggetti che troverà nei cassetti di Caterina Balivo. È stato il conduttore tv e radiofonico a rivelare sui social il suo arrivo negli studi del programma di Raiuno. «La famosa nebbia romana. Caterina Balivo sto arrivando», ha scritto nelle Instagram Stories mentre era in treno. Evidente l’ironia sul clima che ha trovato a Roma. Poi ha fatto “irruzione” nel camerino della conduttrice per salutarla prima della diretta. Il momento è stato subito immortalato e poi condiviso sui social. «Sono pronto», ha detto a Caterina Balivo che gli aveva chiesto come si sentisse in vista dell’apertura dei cassetti. E in effetti Daniele Bossari è apparso particolarmente carico ed entusiasta. Quindi ha avanzato una richiesta alla padrona di casa: «Anche io voglio fare una foto con te». Poi sui social è comparso proprio il selfie che si sono fatti in camerino.

DANIELE BOSSARI A VIENI DA ME: L’INCONTRO CON CATERINA BALIVO

C’è anche tanta curiosità da parte di Daniele Bossari riguardo gli oggetti che troverà nella cassettiera di Vieni da me. Sono del resto gli oggetti legati ad alcuni momenti della sua vita su cui dovrà appunto raccontarsi. «Non vedo l’ora di scoprire cosa hai nascosto nei cassetti!», ha scritto infatti su Instagram nella didascalia che accompagna il selfie con la conduttrice Caterina Balivo. Curioso anche il momento del loro incontro perché in camerino c’erano due collaboratori della conduttrice con cui Daniele Bossari ha lavorato in passato, uno addirittura ai tempi di Fuego. Dopo baci e abbracci hanno scherzato sul fatto che si conoscono da tantissimo tempo. «Ne avrai di cose da dire su di lui», ha detto allora Caterina Balivo. E Daniele Bossari ha scherzato: «Ma no, non dire nulla». Un simpatico siparietto che anticipa quanto vedremo tra poco, anche se siamo certi non mancheranno momenti di riflessione col celebre conduttore.





