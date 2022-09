La malattia di Daniele Bossari: tumore alla gola e i commenti della famiglia/ “Le vere priorità…”

La malattia di Daniele Bossari e la reazione dei suoi amici

Daniele Bossari è un volto noto della televisione italiana e in particolare la sua voce e la sua simpatia hanno caratterizzato per anni alcune delle radio più importanti come: RTL.102.5, radio Deejay e radio Capital. La carriera di Bossari è sempre stata improntata nel mondo della musica sin dai suoi esordi su MTV Italia, poi per l’artista sono arrivati momenti di ulteriore successo grazie alle esperienze televisive su Italia uno e al suo ingresso all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Daniele Bossari: "Guarito da un tumore alla gola"/ "Dopo mesi di chemio la felicità…”

Per Bossari il 2022 è stato un anno molto delicato perché proprio quando la sua vita sembrava andare per il meglio, è stato stroncato dalla diagnosi di un tumore alla gola. Nessuno dei suoi amici all’interno del mondo dello spettacolo né tanto meno i suoi fan ne erano a conoscenza perché il conduttore radiofonico ha deciso di parlare della sua malattia solo recentemente, dopo averla affrontata e superata. Inutile dire che tutti quelli che lo hanno sempre seguito, sono rimasti sconvolti dalla notizia e lo hanno inondato di messaggi ed energia positiva. I colleghi di radio Deejay invece, tra cui Nicola Savino, dopo il suo ritorno in radio hanno affrontato l’argomento e con l’ironia che li contraddistingue gli hanno detto: “Le ragazze dicono che è più bella adesso la tua voce, è maturata”.

Daniele Bossari e Giano Del Bufalo ne Il Codice del Boss/ “Indagheremo l'ignoto”

Daniele Bossari parla del suo tumore alla gola

Proprio a radio Deejay, pochi giorni fa, Daniele Bossari aveva raccontato come aveva scoperto la sua malattia e cosa è accaduto in seguito: “Ho avuto un tumore alla gola e questa cosa mi ha cambiato drasticamente. Il 10 marzo mi sono svegliato e sentivo un gonfiore alla gola senza avere alcun fastidio o dolore. Dopo due settimane di antibiotici la cosa non passava e dopo ulteriori verifiche è arrivata la diagnosi. Mi sono sottoposto a radioterapia, chemioterapia e sono stati mesi di sofferenza, sdraiato immobile a letto. Ti crolla la vita addosso e si inizia ad avere paura della morte, però sono stato in ottime mani grazie ai medici. La meditazione mi ha aiutato molto, adesso devo solo fare dei controlli periodici per almeno 5 anni”.

Daniele Bossari/ “Fui ad un passo dal suicidio, mi ero isolato e bevevo alcol”

Oltre all’intervista su radio Deejay, Bossari aveva condiviso la notizia su Instagram tramite un post, perché lo aiutava ad alleggerirsi e riteneva potesse essere di conforto a chi stava passando situazioni analoghe: “Mentre i medici curavano il corpo io cercavo di curare la mia anima. Questa malattia ha sgretolato ogni certezza e mi ha fatto capire quali sono le vere priorità, la prima è l’amore, la seconda è l’amore per la vita. A volte bisogna attraversare il dolore per comprendere la felicità”. Sia la moglie che la figlia hanno commentato il post con dei cuoricini, per mostrare affetto e vicinanza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA