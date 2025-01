Nell’ultimo daytime di Amici abbiamo assistito ad una scena davvero commovente, che ha fatto piangere anche Alessandra Celentano. Il protagonista è il ballerino Daniele Doria, che tristissimo si è rivolto alla maestra dopo che la coach Deborah Lettieri si è detta triste perché non riesce a vedere la sua anima mentre balla. Non solo, gli ha detto anche che per ora lo conosce molto poco nonostante sia nel programma di Maria De Filippi da un po’.

Il ballerino ha spiegato in tutta sincerità alla Celentano di fare di tutto e metterci il più possibile di sé stesso in quello che fa e che per quello che è il suo carattere, sente di avere molta paura di essere troppo vulnerabile. Intanto che la maestra di danza lo ascolta, Daniele Doria continua e dice tutto quello che pensa di sè stesso: “Questa cosa non riesco a sopportarla. Questa è una parte sensibile. Da piccolo l’ho sempre mostrata facilmente e poi crescendo…” continua il ragazzo, per poi raccontare la parte più difficile della sua vita, quella del bullismo.

Daniele Doria, il racconto drammatico sul bullismo: “Mi urlavano contro, mi offendevano e…”

Daniele Doria di Amici ha svelato ad Alessandra Celentano di aver subito bullismo alle scuole elementari e anche alle medie. Come precisa lui stesso, si è trattato di un lungo periodo che di certo lo ha poi segnato nella crescita: “Tutto questo è nato da quando ho cominciato a ballare”, ha rivelato, “Mi urlavano contro, mi offendevano, mi rubavano gli oggetti scolastici, fuori scuola mi tiravano gli spintoni“. In tutto questo Alessandra Celentano è rimasta visibilmente scossa e ha ricordato a Daniele che non è lui quello sbagliato.

Fortunatamente, crescendo, Daniele Doria ha ammesso di aver capito che erano loro le persone “stupide”, spiegando di avere tanta voglia di sbloccare questa parte di sè così da far vedere alle persone a casa quello che è capace a fare. Infatti, gli farebbe piacere che il pubblico si rispecchiasse anche in lui e vorrebbe essere d’aiuto anche a distanza. “Vorrei cacciare quello che ho dentro“, continua il ballerino di Amici, che forse ha ritrovato la forza grazie a questo confronto di non avere più paura di sè stesso.