Daniele, chi è il nuovo tronista di Uomini e donne/ Primi incontri con le corteggiatrici? Le sue aspettative

Daniele, nuovo tronista di Uomini e donne: è il quinto di questa edizione

Uomini e donne, in vista di questi ultimi mesi di messa in onda prima della consueta pausa estiva, ha avuto aggiungere ulteriore carne al fuoco con l’introduzione nel programma di un nuovo tronista. Si chiama Daniele, ha 33 anni ed è originario di Napoli, come da lui raccontato nella clip di presentazione pubblicata sui canali ufficiali di Witty Tv. Trattasi del quinto tronista di questa edizione dopo Manuela Carriero (che ha abbandonato il Trono), Cristian Forti (uscito con Valentina Pesaresi), Brando Ephrikian (a breve andrà in onda la sua scelta) e Ida Platano (che ha debuttato da pochi mesi).

“Sono appena tornato da New York dove ho vissuto gli ultimi 6 anni della mia vita“, ha raccontato Daniele durante la sua presentazione in video. Il neo-tronista ha poi parlato della sua attività professionale e della decisione di lasciare la città d’origine per cercare fortuna oltreoceano: “Lavoro nell’ambito della moda da circa 10 anni. Da piccolo ero uno scugnizzo, un ragazzino di strada, ne ho combinate di tutti i colori. Ho rischiato di prendere delle strade sbagliate, poi però ho scelto la strada più difficile: quella di andare via e lasciare Napoli“.

Daniele e le aspettative a Uomini e donne: i primi incontri con le corteggiatrici

Daniele è stato selezionato come quinto tronista di Uomini e donne nel corso di questa edizione. La sua avventura nel dating show condotto da Maria De Filippi dovrebbe iniziare proprio in questi giorni, con la conoscenza delle sue prime corteggiatrici arrivate in trasmissione per incontrarlo. “Non ho mezze misure: se una ragazza non mi piace sicuro lo capirà. Sbatto in faccia la verità. Sono single da tanto tempo, adesso sono pronto e mi piacerebbe innamorarmi“, ha raccontato nella clip di presentazione parlando della ricerca del vero amore e delle sue aspettative.

Il suo percorso entra nel vivo e sono alte le aspettative, non solo di Daniele ma anche del pubblico, desideroso di conoscere il nuovo volto della trasmissione. Le reazioni social al momento sono piatte e piuttosto caute, nessuno intende sbilanciarsi sul nuovo tronista e su come si comporterà nel corso del programma.











