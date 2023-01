Daniele Dal Moro abbandona il Grande Fratello Vip?/ Il web: “Se ti scoccia stare…”

Daniele Dal Moro pronto ad abbandonare il Grande Fratello vip?

Il percorso di Daniele Dal Moro nella casa del Grande Fratello Vip 2022 continua tra alti e bassi. Il vippone alterna momenti di serenità ad altri in cui non nasconde la propria sofferenza di restare nella casa. Dopo quattro mesi, Daniele che è alla sua seconda esperienza, durante una lunga chiacchierata con l’amica Nikita Pelizon che spera si salvi al televoto contro Oriana Marzoli e George Ciupilan, ha ammesso di essere molto stanco e di aver voglia di tornare alla sua vita e alla sua quotidianità. Non è la prima volta che Daniele ha espresso tale desiderio.

Oriana Marzoli, scenata di gelosia a Daniele al GF Vip/ "Hai fatto il piedino a Nikita. l'ho visto!"

Già in precedenza, infatti, ha confessato di voler abbandonare il reality. Un desiderio che, in particolare, Daniele aveva espresso dopo la durissima lite con Elenoire Ferruzzi. Di fronte a tale sfogo, il popolo del web si è scagliato contro Dal Moro.

Il popolo del web contro Daniele Dal Moro

Il popolo del web si scaglia contro Daniele Dal Moro, stanco di sentire i suoi sfoghi sulla permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2022. Come riporta il portale 361 Magazine, infatti, sui social, diversi utenti hanno criticato fortemente tale atteggiamento di Dal Moro invitandolo ad abbandonare volontariamente la casa. “Se ti scoccia a fare perché non te ne vai”, scrive qualcuno. “Nessuno piange se vai via tranquillo”, ha aggiunto un altro.

GF Vip: Elenoire Ferruzzi stronca Daniele e Oriana/ "E' incoerente, a me diceva…"

Ci sono, tuttavia, anche gli utenti che difendono Daniele e che comprendono la sua stanchezza e il suo stato d’animo. “Daniele è un ragazzo sensibile, ha bisogno di affetto. Lo devi cercare nelle persone che sono state sempre corrette con te”, scrive qualcuno.

LEGGI ANCHE:

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è tregua ma…/ Lui avvisa: "Non mi fido"

© RIPRODUZIONE RISERVATA