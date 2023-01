Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è tregua ma…/ Lui avvisa: “Non mi fido”

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, confronto dopo la lite

Dopo la durissima lite, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, hanno cercato un confronto per tornare ad avere un rapporto pacifico. Da soli, in cortiletto, i due si sono confrontati su quello che è il loro rapporto che, nelle scorse ore, sembrava definitivamente rotto. Daniele, con calma, ha provato a spiegare ad Oriana il motivo del suo improvviso allontanamento. “La scorsa puntata è stata per me difficile, Elenoire mi ha attaccato, è uscita Wilma. Tu saresti dovuta venire da me e starmi vicino. A parti inverse, se fosse uscito Luca, io sarei venuto ad abbracciarti”, ha spiegato Daniele ribadendo di non aver apprezzato l’atteggiamento di Oriana.

Quest’ultima, però, ha ribattuto spiegandogli di non essergli andata vicina perchè risentita dalla sua frase di non riuscire a vedere un futuro con lei fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Concetto che, tuttavia, Daniele ha ripetuto anche durante il confronto.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: niente amore?

La pace definitiva e la nascita dell’amore sembrano ancora lontani per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Quest’ultima ha ribadito di provare un interesse per lui, ma Daniele, pur deponendo le armi, ha ribadito di non riuscire a fidarsi di lei. “Se tu mi chiedi oggi ‘per come stanno le cose potresti avere qualcosa con Oriana?’ ti direi di no. Con te sto bene. Metto in dubbio il fatto che mi fido. […] Se tu fossi la mia ragazza mi comporterei in modo totalmente diverso. Tu è come se a me mi avessi ferito, ma tu a me non dovevi niente, non ce l’ho con te. Ma di base sono inca***o perché se fra di noi le cose sono così, è perché tu le hai fatte venire così. A parole non riesco a essere carino perché per me non te le meriti“, le parole di Daniele.

Infine, come riporta Biccy, Dal Moro ha spiegato che, a rovinare il rapporto, sarebbero stati gli atteggiamenti di Oriana che, con Luca Onestini, continua ad avere un feeling speciale che Daniele, a quanto pare, non tollera. I due, tuttavia, riescono a siglare la pace: sarà quella definitiva?

