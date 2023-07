Daniele Dal Moro: “Abbiamo discusso, poi abbiamo parlato e…”/ É ritorno di fiamma con Oriana Marzoli?

Grande Fratello vip 7: Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli giungono al dialogo, dopo la lite

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si “riappacificano” ancora una volta, dopo l’ennesima battuta d’arresto della loro lovestory, post-Grande fratello vip 7. I due ormai ex concorrenti uscenti dell’ultima edizione del Grande Fratello vip condotto da Alfonso Signorini continuano ad appassionare esperti e amanti del gossip made in Italy, dal momento di una recente rottura drastica diventata thread di discussione accesa per i media e fruitori del pettegolezzo in generale, in primis nel web.

L’idillio d’amore tra i due influencer nasceva tra le mura del reality show in onda sulle reti online e TV Mediaset, il Grande Fratello vip 7, come un flirt, poi ufficializzatosi come un fidanzamento subito dopo l’uscita di scena dal gioco da parte dei diretti interessati. Dopo una prima battuta d’arresto con la conseguente rottura, in questi giorni la cronaca rosa si occupa di una nuova crisi d’amore tra gli “Oriele“.

Quella concernente la vacanza made in Sardegna del duo di ex Grande Fratello vip 7, che nel mezzo dell’estate 2023 vede Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli discutere animatamente sul futuro della loro storia d’amore. Una lite furiosa, ripresa da qualcuno con il telefonino e poi divulgata in rete. Un evento che ha sospinto il veneto ad annunciare la rottura tra lui e l’influencer venezuelana, Oriana Marzoli: “Non tartassatemi con domande su Oriana. Tra me e lei è finita senza possibilità di ritorno“, sentenzia alla nuova rottura, l’ex gieffino, gettando nello sconforto i fan della coppia Oriele.

Ma qualcosa sembra evolvere in positivo in queste ore, per la lovestory di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. In occasione di una live su Twitch Daniele Dal Moro fa sapere agli utenti nel web di aver suggellato la quiete dopo la tempesta e chiarito con la fidanzata conosciuta al Grande Fratello vip 7, Oriana Marzoli. Anche se non può ancora dirsi pace fatta, tra le parti.

“Come tutti quanti ormai sapete io e Oriana abbiamo discusso. Poi però dopo ci siamo… abbiamo parlato e vedremo. Sicuramente ci vedremo e parleremo ancora”, fa sapere nell’intervento online, Daniele Dal Moro. Insomma, la coppia vip avrebbe trovato la giusta mediazione per il dialogo, ma non é tuttavia confermato il ritorno di fiamma tra gli ex gieffini, come sperato dai fan degli Oriele. Che Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli siano rimasti solo in rapporti civili e in amicizia, chiudendo così il fidanzamento, quindi, non si direbbe un’ipotesi azzardata.

