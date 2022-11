Daniele Dal Moro aggressivo con Oriana Marzoli: “Non mi fido di te”/ Sul web polemiche…

Daniele Dal Moro è scontro con Oriana Marzoli, ecco perchè

Daniele Dal Moro troppo aggressivo con Oriana Marzoli nella casa del Grande Fratello Vip. Il pubblico ma anche gli altri vipponi non hanno visto di buon occhio il comportamento che nelle scorse ore il giovane ha avuto nei confronti di Oriana. Nel frattempo anche Nikita e George si sono mostrati preoccupati per lo stato d’animo di Daniele Dal Moro, tanto da volergli parlare separatamente: “Dani… poi gli voglio dire una cosa perché non mi è piaciuto”, ha affermato la Pelizon. “E’ stato un po’ aggressivo nei confronti di Oriana”, ha aggiunto George Ciupilan. Dopo le incomprensioni, Daniele Dal Moro ha provato a chiarirsi con Oriana Marzoli ma le differenze tra loro appaiono incolmabili. Dopo aver raggiunto alcuni VIP in veranda, Oriana prova a riappacificarsi con Daniele e a superare le incomprensioni avute negli ultimi giorni. La ragazza vuole davvero riallacciare i rapporti con lui perché lo trova molto simpatico ma da parte del VIP c’è un muro.

Al contrario suo, lei non lo nominerebbe mai perché, in fondo, non lo odia. Daniele ribadisce che, considerato il suo carattere, non ha intenzione di continuare a conoscerla. il VIP è una persona molto sincera e se una persona non gli piace si allontana, così come ha fatto con Alberto: “Sono una persona vera e se qualcuno non mi va a genio gli sto distante così come ho fatto con Alberto. Tra noi non c’è feeling”. Oriana è ferita dalle parole di Daniele: “Vorrei avere un rapporto con te perché mi stai simpatico”. Daniele replica: “Hai avuto dei comportamenti che ai miei occhi non sono coerenti e non li reputo sinceri e siccome non mi fido prendo le distanze”.

Daniele Dal Moro ha infranto il regolamento?

Daniele Dal Moro ha infranto il regolamento nella casa del Grande Fratello Vip? Sembra che il concorrente abbia fumato in camera da letto, cosa che è assolutamente vietata. I Vipponi infatti possono fumare solo in giardino. Dopo essersi reso conto della gaffe, Daniele Dal Moro ha cercato di far finta di nulla nascondendo la sigaretta elettronica. Quanto accaduto non è sfuggito agli utenti del web in molti si sono chiesti se Daniele Dal Moro sarà richiamato dalla produzione.

Negli ultimi giorni, Daniele Dal Moro si è lasciato andare anche a delle confidenze inedite sul suo privato: “Negli ultimi quattro anni ho baciato solo una ragazza, ho sofferto tanto nella vita. Mi fa stare male vedere la sofferenza nelle persone, quindi non voglio darla. Sto più male a vedere gli altri che stanno male per colpa mia che altro. Non è che mi precludo ogni cosa, ma lo faccio solo se so che potrebbe esserci qualcosa di serio, altrimenti esco con i miei amici e mi faccio la mia vita. I film alle ragazze io non li faccio fare, non li faccio neanche iniziare in realtà”.

