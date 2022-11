Daniele Dal Moro, provvedimenti in arrivo al GF Vip?/ Regolamento infranto, il video

Grande Fratello Vip 2022, Daniele Dal Moro infrange il regolamento? Cos’ha fatto

Alcuni piccoli gesti, spesso compiuti con disattenzione, possono costarci cari nel corso della vita. Anche Daniele Dal Moro, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2022, sembra essersene reso conto incappando in uno scivolone per il quale potrebbe rischiare grosso. Nel corso di un raduno in compagnia dei coinquilini, il Vippone è infatti stato beccato a fumare la sigaretta elettronica in camera da letto: un gesto che andrebbe contro il regolamento del reality, dal momento che è consentito fumare soltanto fuori, in giardino.

Il video sta facendo il giro del web: si vede Daniele Dal Moro svapare e, quando si rende conto della presenza della telecamera accanto a lui, cerca di coprirsi la bocca e nascondere la sigaretta elettronica, tentando di distogliere l’attenzione da sé. Tuttavia il gesto non è affatto passato inosservato e, per questo motivo, il concorrente rischia grosso: l’infrazione del regolamento del reality solitamente porta a severi provvedimenti per i concorrenti, come una nomination d’ufficio o un sonoro richiamo, sino alla squalifica.

Daniele Dal Moro, il video che lo incrimina fa il giro del web

Resta però da valutare se questo gesto passerà inosservato agli occhi della produzione del Grande Fratello Vip 2022 o se, nelle prossime puntate, Alfonso Signorini affronterà con lui la delicata questione. Il severissimo regolamento d’altronde non transige: nei luoghi al chiuso è assolutamente vietato fumare, così come viene imposto ai concorrenti di non indossare gli occhiali da sole in casa. Tante piccole regole ma estremamente rigide ed importanti da seguire, non solo per una convivenza rispettosa, ma anche per evitare provvedimenti.

Intanto l’ex tronista di Uomini e donne in questi ultimi giorni è stato al centro di alcune dinamiche sentimentali. Dal Moro ha infatti confessato di provare un interesse per la neo-coinquilina Oriana Marzoli, la quale però sembra indirizzare le sue attenzioni verso Antonino Spinalbese, sino al bacio a sorpresa nel cuore della notte. Daniele, apprese le reali mire della concorrente, ha preferito allontanarsi per evitare triangoli amorosi nei quali non si sentirebbe affatto a suo agio.

DANIELE CHE FUMA IN CAMERA, SI ACCORGE DELLA TELECAMERA E FA FINTA DI NULLA NASCONDENDO LA SIGARETTA #gfvip

pic.twitter.com/ya8lbpJp93 — 𝙢 👹 vs uni (@itsmc17) November 10, 2022













