Daniele Dal Moro bannato, per Oriana Marzoli? “Ti taglio le mani…”/ É polemica sul Grande Fratello spagnolo

Gran Hermano vip 8, Daniele Dal Moro viene censurato via social e il motivo é il gioco di Oriana Marzoli al Grande Hermano vip 8

Daniele Dal Moro é stato bannato a mezzo social, per via della fidanzata (forse ex) Oriana Marzoli, e il gioco del Grande Fratello spagnolo, ossia il Gran Hermano vip 8 in corso. E il motivo é presto detto. Nel mezzo della crisi d’amore che tiene divisi i due ex Grande Fratello vip 7, dal momento che la bionda venezuelana é partita per la Spagna e il gioco della Casa iberica, lasciando da solo in Italia il fidanzato che disapproverebbe la scelta di lei, il veneto non restava guardare dopo averle proposto di sposarsi.

Riattivatosi a a mezzo social X, l’ex tronista di Uomini e donne rilascia un messaggio a caldo in reazione alla nuova puntata del Gran Hermano vip 8 andata in onda domenica 17 settembre su Tele Cinco, per le reti Mediaset España. Un gesto che ha scatenato una nuova polemica nel web.

Dal suo canto, Daniele Dal Moro non accetterebbe che Oriana Marzoli venga trattata come una concorrente single, tra le dinamiche di gioco nell’equivalente versione spagnola del Grande Fratello vip. Nella puntata iberica finita al vaglio dei commenti critici di Daniele Dal Moro su X, sono andate in onda diverse clip su Oriana, che alludono alla possibilità che possa configurarsi un triangolo amoroso o comunque un poliamore con protagonista la Marzoli: una clip presenta il fidanzato storico della gieffina, Daniele Dal Moro, immortalato in alcune scene registrate al Grande Hermano Vip, reality dove gli “Oriele” si conoscevano per la prima volta. E in un altro blocco, poi, tra i concorrenti più vicini a Oriana Marzoli c’é chi ha “osato” accarezzare il viso della bionda fidanzata, in gesto che ha scatenato l’ira di Daniele Dal Moro. Tanto che il veneto ha postato un messaggio in preda all’ira contro il concorrente, “terzo incomodo”: “Ti taglio le mani!”.

Il messaggio é divenuto virale a mezzo social, per poi rivelarsi il motivo della censura su X ai danni del veneto: a mezzo social l’ex Grande Fratello vip 7 é stato infatti bannato per via del suo messaggio, in quanto tacciato di istigazione all’odio e alla violenza dalla community su X (ex social Twitter).

Una situazione che ora fa discutere nel web, tra le più disparate reaction degli utenti. Se da una parte c’é chi é concorde con la decisione della community, quella della sospensione del profilo del veneto, dall’altra poi c’é chi tra gli utenti supporta l’ex Grande Fratello vip 7, ritenendo che il Gran Hermano vip 8 stia attuando ogni possibile tentativo per dividere la coppia nata nella Casa made in Italy e dare vita ad un nuovo flirt nella Casa iberica, a beneficio degli ascolti TV del Gran Hermano vip 8.

E, intanto, sulla scia della polemica web in corso, spunta il commento a caldo della madre di Oriana Marzoli a difesa del “genero”: “Lui ha pubblicato una cosa come ‘gli taglierei le mani’. Ma lo ha fatto in maniera ironica ovviamente, e gli hanno sospeso la pagina… ma né Michael (Michael Terlizzi, ex concorrente al Grande Fratello 16 in Italia e ora al GHV8) né Luitingo sono il suo tipo… il suo prototipo è proprio il suo fidanzato”, fa sapere la donna sul Grande Fratello spagnolo e le sue ripercussioni. Il che sembra voler assicurare che Oriana Marzoli sia innamorata di Daniele Dal Moro.

Ma, intanto, non si esclude che possa nascere un triangolo amoroso con protagonisti gli Oriele, complici le dinamiche del Gran Hermano vip.











