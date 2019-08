Daniele Dal Moro chiude con Martina Nasoni/ “Basta! Non voglio più sentirne parlare”

Ma quando si chiuderà la questione Daniele Dal Moro-Martina Nasoni? Alcuni sono convinti che tutta questa pubblicità a loro faccia solo comodo, altri vorrebbero vederli andare verso un lieto fine, fatto sta che la loro “vita” si è arricchita di un altro capitolo dopo quello dei giorni scorsi che ha visto scendere in campo il terzo vertice di un triangolo nato nella casa del Grande Fratello, ovvero Gaetano Arena. La bella vincitrice del Grande Fratello ha usato le storie di Instagram per comunicare ai fan di aver preso un treno per andare a Roma e parlare con il diretto interessato che, però, l’ha snobbata perché impegnato in un servizio fotografico. A quel punto lei ha ripreso il treno ed è tornata indietro mettendo una pietra sopra a quanto successo. La dichiarazione di Martin Nasoni ha fatto infuriare ancora una volta Daniele Dal Moro che, dopo la diretta di qualche giorno fa in cui si mostrava arrabbiatissimo, ha pensato bene di tornare sulla questione.

MARTINA NASONI? DANIELE DAL MORO HA DETTO BASTA!

Sempre tramite diretta Instagram, Daniele Dal Moro ha messo una pietra sopra la questione di Martina Nasoni dicendosi stufo e, soprattutto, chiudendo il discorso invitando tutti a non far più domande su di lei né in direct e né da nessun’altra parte perché lui non risponderà. Su Instagram poi scrive “Adesso basta” proprio in risposta alla diretta della sua ex coinquilina. Finalmente questo capitolo si è chiuso? Sembra proprio di sì visto che la stessa “ragazza dal cuore di latta” ha preso poi la parola per scrive su Instagram: “Non fate caso a me, io vivo la mia vita a modo mio. Vado sempre avanti e non mi curo di quello che la gente pensa e dice di me. in fondo la cosa più importante al mondo è riuscire a specchiarsi senza farsi schifo“. La frecciatina arriverà a colpire proprio Daniele Dal Moro?

