Daniele Dal Moro chiude con Oriana: “Non è la donna che voglio”/ Lei lo incastra: “Col bacio mi ha detto…”

Daniele Dal Moro chiude con Oriana al GF Vip: “Non è il tipo di donna che voglio al mio fianco”

La diretta del Grande Fratello Vip 7 del 17 gennaio ha nuovamente allontanato Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Il primo è convinto che lei stia solo giocando, essendo realmente interessata a Luca Onestini. “Hanno negato questa cosa dal principio, con le parole mentono ma non con i gesti.” ha commentato Daniele in confessionale dopo la puntata, dichiarando poi le sue intenzioni con Oriana.

“Il problema non è divertirsi, quello ci sta, il problema è quando poi vieni a letto e piangi, fai quella che ci sta male… Non pigliarmi per il cul*! – continua lo sfogo di Daniele – Vuoi farmi fare la stessa fine di Antonino? Accetto qualsiasi cosa, quello che non accetto è vedere finti moralisti, finta sincerità… Oriana è una persona ben distante dalle caratteristiche che cerco io in una donna per costruire qualcosa”.

Anche Luca Onestini ha commentato quanto accaduto durante la diretta, confermando la versione di Oriana sul loro rapporto: “Noi abbiamo sempre avuto questo feeling. Se tutta la casa deve fare delle ipotesi terribili, deve vedere il male in due persone che si divertono, il problema è loro!”

In confessionale è stata poi la Marzoli a dire la sua: “Luca è un figo ma è il mio migliore amico, lo vedo così e basta, non c’è niente! – ha ribadito, mentre su Dal Moro – Daniele invece si spaventa perché in realtà non si fida, quindi se non si fida, dopo mi conosce ma non riesce a dimenticare quello che gli da fastidio, ma in realtà dopo si lascia andare perché gli piaccio…” È a questo punto che lo incastra svelando un retroscena inedito sul bacio: “Scusa ma sei tu che mi hai detto che in quattro anni hai baciato solo due ragazze. Se per te il bacio è importante e ti baci con me, cosa vuoi che io capisca?”

