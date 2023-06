Daniele Dal Moro choc sulla squalifica da GF Vip 7: “Sono in causa”/ “Devo stare zitto, ma a tempo debito…”

Daniele Dal Moro torna a parlare della squalifica al Grande Fratello Vip 7 e fa una rivelazione inaspettata

Daniele Dal Moro torna al centro dell’attenzione. Dopo la notizia della riappacificazione con Oriana Marzoli e del loro ritorno di fiamma, l’ex gieffino torna a far parlare di se per alcune dichiarazioni fatte sulla partecipazione all’ultimo Grande Fratello Vip e, in particolare, al ‘caso’ della sua squalifica.

Chi ha seguito il GF Vip 7 ricorda che dopo la sua squalifica e l’uscita immediata dalla Casa, Daniele pubblicò un post alquanto polemico contro il programma, facendo intendere che a tempo debito avrebbe raccontato tutto quello che c’è da dire sulla vicenda. Nel corso di una live tenuta su Twitch, l’ex gieffino è tornato sull’argomento, lasciandosi sfuggire qualche importante dettaglio sulla questione.

Daniele Dal Moro: “Sono in causa con il Grande Fratello”

“Vi assicuro che dalle prossime live darò sfogo a tutto quello di cui voglio parlare da mesi, a tutte le cose che voglio dire.” ha esordito Daniele Dal Moro in live parlando del Grande Fratello Vip. Così ha aggiunto: “Vi ricordate l’altra volta quando sono uscito dalla Casa e ho fatto un post? Dissi ‘Prima o poi vi racconterò’. Il problema è che non lo posso fare, – e ne ha quindi spiegato le motivazioni – perché siccome… siccome sono in causa non lo posso fare. Devo stare zitto. Perché buono sì, ma non coglio*e. Quindi a tempo debito, io mi ricordo sempre”. Daniele ha rivelato di essere in causa col il Grande Fratello, provvedimento dunque legato alla sua squalifica. D’altronde stupì tutti qual giorno la vera e propria scomparsa improvvisa di Daniele dalla Casa, arrivata senza particolari spiegazioni e senza dare al gieffino la possibilità di salutare i suoi compagni d’avventura. Cosa sarà accaduto realmente?

