Giaele De Donà parla di Oriana e Daniele/ “Anche io sono confusa, ci stanno riprovando”

Giaele De Donà commenta il ritorno di fiamma di Oriana e Daniele

Giaele De Donà, ai microfoni di Radio Radio, ha parlato del suo percorso al Grande Fratello Vip per poi entrare nel merito del ritorno di fiamma tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: “Ci capisco poco. – come riporta IsaeChia – Si lasciano, si riprendono, si lasciano si riprendono. Anche io sono confusa.”

E ancora: “Sì, io sono molto amica di Oriana. Sicuramente hanno avuto un po’ di problemi come avete visto, lui è andato però a farle una sorpresa a questo evento dove lei ha presentato la sua linea di costumi. Insomma ci stanno riprovando. Io ti dico che sono pro loro due. Sono contenta, io ho visto Oriana senza di lui, stava malissimo.” Giaele De Donà aggiunge: “Io la vedo presa e anche parecchio innamorata di Daniele. Mi rendo conto a parte i litigi che possono avere, quando stanno insieme stanno meglio che quando sono separati. Penso che questo è quello che conta. Lei è stata malissimo, ho cercato di starle vicino. È stata anche a casa mia una sera. Ho cercato di consolarla. Ma anche Daniele è stato male. “

Giaele De Donà su Oriana e Daniele: “Hanno caratteri forti”

Giaele De Donà ha stretto un’amicizia molto importante con Oriana Marzoli, che ha da poco vissuto la rottura con Daniele Dal Moro per poi riconciliarsi: “Caratteri forti? Sì esatto. Daniele sa esattamente quello che vuole e comunque ha un carattere molto forte. Oriana anche. Comunque non si fa mettere i piedi in testa.”

Giaele De Donà, come riportano Isa&Chia, conclude: “Ecco che poi arrivano allo scontro come succedeva anche in Casa. Poi la vita di coppia nella vita è molto diversa che nel Grande Fratello Vip. Bisogna cercare un po’ un equilibrio e lo stanno trovando ora. Hanno litigato per pochi giorni. Non si sono mai secondo me mollati. Alla fine si sentivano, si cercavano. Adesso hanno fatto pace, stanno bene, sono serena”.

