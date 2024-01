Daniele Dal Moro conduce una serata contro la violenza sulle donne/ Lucarelli attacca: “Per chi non sapesse…”

Daniele Dal Moro a una serata contro la violenza, Lucarelli: “Chi ha pensato fosse adatto?“

Verona si raccoglie attorno ad un’importante serata di beneficienza contro la violenza sulle donne, in programma il prossimo 20 gennaio nel comune di Fumane. Lo spettacolo benefico è in favore della Casa delle Donne Maltrattate ed è realizzato in ricordo di Chiara Ugolini, ragazza uccisa dal suo vicino di casa. Tuttavia, a scatenare una polemica social, è stata la scelta del conduttore di questo atteso evento: Daniele Dal Moro, ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, Capodanno surreale gaffe, lacrime e risate/ Lui: "Sfiga assurda"

Ad accendere il dibattito è un post condiviso su X da Selvaggia Lucarelli, che ha palesato scetticismo circa questa scelta e ha ricordato i precedenti negativi che hanno visto coinvolto l’ex gieffino nella Casa: “Non ho capito se è uno scherzo. C’è una serata a Verona con Lucia Annibali e Alessandra Moretti in ricordo di Chiara Ugolini condotta da DANIELE DAL MORO. Per chi non lo sapesse Daniele Dal Moro è stato espulso dal Gf dopo aver preso per il collo una ragazza, ma è noto anche per atteggiamenti collerici fuori dalla casa, ha rivolto insulti omofobi, in una storia di questa estate mostrava una pistola dopo che si era mollato con la fidanzata (diceva di non aver più niente da perdere, poi disse che era un accendino) e via dicendo. Ora, la domanda è: chi ha pensato che fosse il conduttore adatto?“.

Daniele Dal Moro si scusa con Oriana Marzoli dopo gli attacchi/ E spunta un rumor: "Lei lo odia tanto"

Selvaggia Lucarelli, i video che incriminano Daniele Dal Moro

Nel post X Selvaggia Lucarelli, oltre ad aver condiviso la foto della locandina della serata benefica a breve in programma a Verona, ha anche pubblicato alcuni video che incriminano Daniele Dal Moro. Tra questi, il video in cui si vede l’ex concorrente del Grande Fratello Vip litigare con Oriana Marzoli nella Casa e manifestare un atteggiamento ritenuto aggressivo, che ha poi portato alla sua immediata squalifica dal reality.

Comportamenti che, dunque, vanno in netto contrasto con l’intento della serata benefica contro la violenza sulle donne che a breve andrà a condurre.

Oriana Marzoli spiega perché è finita con Daniele Dal Moro: "Sono stata davvero male"/ "Rapporto non sano"

Non ho capito se è uno scherzo. C’è una serata a Verona con Lucia Annibali e Alessandra Moretti in ricordo di Chiara Ugolini condotta da DANIELE DAL MORO. Per chi non lo sapesse Daniele Dal Moro è stato espulso dal Gf dopo aver preso per il collo una ragazza, ma è noto anche per… pic.twitter.com/b7qGPMzJgw — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) January 5, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA