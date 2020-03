Daniele Dal Moro e Gianni Sperti, lite a Uomini e Donne/ “Non mi rompere le palle”

Lite a Uomini e Donne tra Gianni Sperti e Daniele Dal Moro. Il tronista veronese ha portato in esterna due corteggiatrici, Angelica e Vanessa per le quali ha organizzato la stessa cosa. Daniele ha portato entrambe a pranzo fuori motivando la propria scelta per valutare l’atteggiamento delle ragazze. “Secondo me, a tavola, una persona esprime la propria femminilità. Dal modo in cui una persona si comporta a tavola si possono capire delle cose“, dice Daniele che sottopone le ragazze ad un “esame” culinario portandole a mangiare il sushi. Le esterne e soprattutto le parole di Daniele scatenano la dura reazione di Gianni Sperti che lo accusa di sottoporre le ragazze a veri e propri esami. Il tronista, però, rigetta l’accusa e sbotta. “Se devi fare un intervento per rompermi le palle, non lo fare”, tuona il tronista che, però, viene difeso da Tina Cipollari – “per me ha fatto bene perchè io una volta sono uscita a cena con un uomo che si è comportato malissimo e con cui non sono più uscita”.

DANIELE DAL MORO E GIANNI SPERTI, LITE A UOMINI E DONNE: GIOVANNA ABATE ATTACCA IL TRONISTA

L’atteggiamento di Daniele Dal Moro scatena le critiche di Giovanna Abate che punta il dito contro le corteggiatrici, ree di essersi prestate a quello che la tronista considera un vero e proprio esame. “Tu hai fatto bene a farlo, a me non sta bene che loro abbiano accettato”, spiega la tronista. Daniele ribadisce di aver semplicemente voluto fare una cosa divertente. “Se ci fossi stata io a mangiare con te il sushi e avessi mangiato con le mani, cosa avresti fatto?“. “Se lo avessi fatto in modo divertente, probabilmente mi sarei fatto una risata e saremmo diventati amici”, risponde Daniele. “Sottolineo che ha detto amici e non che potrebbe diventare la sua donna”, commenta Gianni Sperti.

