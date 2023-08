Daniele Dal Moro e Oriana avvistati insieme a Ibiza dopo la rottura/ Foto: ennesimo ritorno di fiamma?

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli pizzicati insieme a Ibiza dopo la rottura

“Sono appena arrivato a Ibiza, Oriana mi ha detto che non mi apre la porta. Quindi capitolo chiuso”. Così tuonava Daniele Dal Moro pochi giorni fa su Instagram, annunciando l’ennesima rottura con Oriana Marzoli. La venezuelana era infatti volata in Spagna, a quanto pare, per un nuovo progetto di lavoro, scatenando l’ennesima lite con Daniele. Le parole dell’ex gieffino sembravano dunque annunciare una rottura definitiva, ma ecco nelle ultime ore un nuovo stravolgimento.

Pare infatti che quella porta alla fine Oriana l’abbia aperta a Daniele, dandogli modo di avere un confronto. Cosa dimostrata dalla foto dei due che sta circolando sul web nelle ultime ore. Stando a quanto fa sapere Pipol, i due infatti sono stati pizzicati insieme, uno dietro l’atro, fuori dal residence Las Boas dove lei soggiorna (come potete vedere nella foto alla fine dell’articolo).

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono tornati insieme? È polemica!

Una storia che si ripete e si ripete ancora, dirà qualcuno. Oriana e Daniele infatti continuano a lasciarsi e riprendersi, raccontando tutto sui social. Questo li espone inevitabilmente anche alle critiche di molti, nonché i sospetti di qualcuno che addirittura li accusa di “creare tutto a tavolino”, rotture e riavvicinamenti. Lo stesso Pipol è critico e fa notare: “Ha ancora senso seguire e dar vita e voce e spazio a personaggio che campano alla ricerca dell’hype costante per mantenere vivo un qualcosa che ormai è spento (ovvero la loro fama)? No, non è giusto. Quindi per l’ultima volta scriveremo di questa ‘coppia’. E ora che i fan si scatenino con le congetture social anche perché di riflesso ai personaggi che amano anche loro vivono di questo. Ovvero del nulla.”

