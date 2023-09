Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, scoppia la coppia?/ Il gesto social di lui insinua il dubbio

Grande fratello vip 7, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si lasciano? Un gesto social insinua il dubbio

Scoppia la coppia nata al Grande Fratello vip 7, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, per via del Gran Hermano vip 8. O almeno questo é il sospetto che si solleva per l’occhio pubblico attivo nel web, alla luce di un particolare social. Si tratta di un gesto di Daniele Dal Moro, che ora desta preoccupazione generale nei fan della coppia cui lui dava vita con Oriana Marzoli al Grande Fratello vip 7, gli Oriele. Una Instagram story dall’emoticon sibillina, a forma di cuore spezzato, che a detta dei più tra gli utenti nel web e per la gran preoccupazione dei fan degli Oriele, potrebbe simboleggiare il dolore del Ken Veneto, nel dissenso espresso per l’ingresso nella Casa spagnola del Gran Hermano vip 8 della amata Barbie Venezuela. Il che potrebbe preludere alla fine della lovestory.

C’é ancora speranza per gli Oriele

Un’altra chiave di lettura del gesto social sibillino, fornita da una compagine di utenti nel web, vedrebbe Daniele Dal Moro sofferente per effetto della sofferenza che Oriana Marzoli paleserebbe in lontananza dal Veneto. Questo lo si evincerebbe, in particolare, da una dedica che nella Casa del Grande Fratello spagnolo, Oriana Marzoli destina al veneto, che ora é virale tra i post del momento su X.

“Buonanotte amore, ti amo. Hai visto che non mi tolgo mai il bracciale? Anche se indosso qualcosa d’argento, non mi tolgo il bracciale d’oro, sia chiaro… Ti amo, amore. E se vuoi, puoi venire a gridarmi con il megafono”, sono le parole che Oriana Marzoli destina a Daniele Dal Moro dalla Casa spagnola e fanno il giro della rete, mentre dal re dei social il Veneto si palesa dal cuore spezzato. La lovestory di Barbie Venezuela e Ken Veneto é destinata a durare, oltre il Gran Hermano vip 8? Chissà.

E, intanto, Oriana rischierebbe l’eliminazione dal gioco…













