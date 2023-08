Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati ancora/ “Non voglio più stare con lei perché…”

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati

Ancora una rottura tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. La coppia che si era riappacificata pochi giorni fa starebbe attraversando un nuovo momento difficile. Tutto è accaduto la scorsa notte quando Daniele si è lasciato andare ad alcuni messaggi scritti su Twitter svelando anche il motivo dell’allontanamento. Contemporaneamente, Oriana, da Madrid, ha risposto togliendogli nuovamente il segui su Instagram. Tra i due sarà l’ennesima discussione destinata a risolversi in poco tempo?

Nikita Pelizon smette di seguire Daniele Dal Moro e attacca Oriana/ Lui replica: "Ecco perché lo ha fatto"

A scatenare la nuova crisi sarebbe stata una scelta professionale di Oriana che Daniele avrebbe mal digerito. La Marzoli che è volata nelle scorse ore in Spagna e che, questa mattina, ha annunciato la partenza per Ibiza dove avrebbe dovuto trascorrere qualche giorno di vacanza con lo stesso Daniele, avrà accettato un’offerta di lavoro che la porterebbe lontano dall’Italia? Le ipotesi sono tante e tutte partono dalle parole di Dal Moro.

Daniele Dal Moro e la pace con Oriana Marzoli dopo la crisi/ "L'ho chiamata, le ho detto di venire qua e..."

Le parole di Daniele Dal Moro su Oriana Marzoli

“Comunque ragazzi molto easy visto che come al solito è stato reso tutto pubblico immediatamente. lo non voglio più stare con Oriana perché le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione nonché di amore”, le parole di Daniele Dal Moro in un primo tweet.

“La nostra storia già non va bene di per sé e stare distanti per troppo tempo non può che far peggiorare le cose. Basta. Non ho più nulla da dire su questa storia e non dirò più nulla. Tanto tra non molto capirete. Sono innamorato ma non sono un cogl**ne. Ho 33 anni e voglio costruire qualcosa di serio. Con Oriana questa cosa non è possibile, per il mio ideale di amore”, ha concluso.

Daniele Dal Moro e la strana proposta ad Edoardo Donnamaria/ "Ti pago se torni con Antonella Fiordelisi"













© RIPRODUZIONE RISERVATA