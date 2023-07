Daniele Dal Moro e la pace con Oriana Marzoli dopo la crisi/ “L’ho chiamata, le ho detto di venire qua e…”

Daniele Dal Moro e la pace con Oriana Marzoli: “Ci siamo visti e…“

Il riavvicinamento tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è ormai cosa appurata ed è stata confermata dai diretti interessati, dopo il periodo di crisi. Ma in che modo l’ex coppia del Grande Fratello Vip 7 ha saputo arginare le divergenze e ritrovare la forza di ricominciare, insieme, l’uno al fianco dell’altra? Ne ha parlato l’ex tronista di Uomini e donne durante una diretta su Twitch, in cui ha spiegato in che modo si è riappacificato con l’influencer venezuelana: “Siamo rimasti al telefono tipo tre ore e basta. Dopo ci siamo messi d’accordo per vederci e le ho detto: ‘Dai, vieni qua’. Ci siamo visti“.

Oriana Marzoli nuova conduttrice del GF Vip Party?/ "Si è candidata, ma la proposta..."

La coppia non è ritornata sul passato, evitando di affrontare quegli argomenti che sono stati oggetto di discussione e causa probabile della loro crisi: “Abbiamo preferito evitare, lasciar perdere e non tornare su discorsi vecchi, su cose passate, su pensieri. Io so di chi voglio circondarmi e rispondo, ripeto, per quello che riguarda le mie azioni e le mie cose. Non ho bisogno di niente e di nessuno, quindi non c’è nessun problema per quello che mi riguarda, e non ho nemmeno voglia di tornare a parlare di cose passate“.

Daniele Dal Moro e la strana proposta ad Edoardo Donnamaria/ "Ti pago se torni con Antonella Fiordelisi"

Daniele Dal Moro e il patto con Oriana Marzoli: “Lasciamo perdere…“

Daniele Dal Moro ha proseguito la sua diretta su Twitch spiegando anche in che modo si sia rivisto con Oriana Marzoli: “L’ho chiamata, le ho detto di venire qua, le ho comprato il biglietto del treno e gliel’ho mandato, le ho detto: ‘Vediamoci’. Ci siamo visti, siamo stati insieme e abbiamo detto: ‘Lasciamo perdere’. Perché tanto lei la pensa in un modo, io la penso in un altro, e si torna solo a litigare“.

L’obiettivo della coppia, dunque, è quello di evitare argomenti di discussione, che potrebbero rischiare di minare nuovamente il loro rapporto. Al momento la coppia è felice, sta bene insieme e anche il loro fandom è super entusiasta di questo amore ritrovato, al quale, in fondo, anche loro non hanno mai smesso di credere.

Oriana Marzoli: "Io insieme a Daniele Dal Moro per interessi economici? Falso!"/ "Lo amo. Litighiamo perché…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA