Daniele Dal Moro eliminato dal Grande Fratello Vip?/ Intanto sbrocca con autori e Marco Bellavia

Daniele Dal Moro critica Marco Bellavia: “Ha detto cose…”

Daniele Dal Moro si sfoga con Ginevra Lamborghini. Dopo lo scontro acceso con Marco Bellavia nella casa del Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro si confronta con Ginevra Lamborghini che da parte sua condivide le critiche nei confronti. Dopo la terza puntata del reality, Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria hanno ammesso di aver votato Marco che ha accusato quest’ultimi di essersi messi d’accordo: “Dici tante parole e poi cambi. Tu mi hai detto testuali parole. Io sono una persona che dice la verità, tu prima dici una cosa e poi cambi le carte in tavola. Tu mi hai detto che hai sentito che mi sono messo d’accordo con lui per nominare te, cosa che non abbiamo fatto”.

Marco Bellavia, lite con Daniele al GF Vip: "Accordo nomination contro di me"/ Lui sbotta: "Tu stai male!"

Immediata la reazione dell’ex tronista che ha definito un bugiardo Bellavia. Daniele Dal Moro non ha digerito il comportamento di Bellavia e a Ginevra ha confidato: “Ha detto cose che non avevano un senso. Attilio gli ha anche detto che mi ero risentito ma lui ha detto che non era vero”. A quel punto Ginevra ha picchiato duro lasciando intendere che Bellavia non sia interessato minimamente alla Prati ma che la stia usando per visibilità. Daniele dice: “Mi auguro che Pamela non inizi a provare dei sentimenti per lui”.

Scontro tra Marco Bellavia e Daniele Dal Moro/ "Stai dicendo caz**e"

Daniele Dal Moro richiamato dalla regia del Grande Fratello Vip: cosa è successo?

Daniele Dal Moro è stato rimproverato duramente dagli autori del Grande Fratello Vip. Durante la prima settimana di permanenza nella casa sono emerse le prime incomprensioni tra Daniele Dal Moro e la regia del reality. Il giovane sarebbe finito a dormire in giardino per via della temperatura soffocante in camera da letto. Daniele Dal Moro si era ampiamente lamentato con la produzione per via del caldo in casa. Un utente su Twtter ha subito raccontato sui social cosa stava accadendo: “Daniele inc***** con il Grande Fratello Vip. Censura. Sipario”. Altri invece hanno scritto: “Dormono a ca**o fuori dalle stanze perché ci sono 40 gradi e in camera non si respira” o “Daniele che dorme in giardino perché in casa fa troppo caldo e ha sbroccato agli autori mi sento male”.

Daniele Dal Moro/ "Vorrei dare a mio figlio qualcosa che non ho mai avuto nella mia infanzia"

Com’è noto a chi segue il Grande Fratello Vip, la regia e gli autori interagiscono spesso con i vipponi per riprenderli quando fanno qualcosa che non devono, che viola il regolamento. Nella notte l’hanno fatto anche con Daniele Dal Moro, che però l’ha presa molto male. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha sbroccato (ma la regia ha staccato, quindi non sappiamo esattamente cosa ha detto) e per protesta ha finito col dormire in giardino. Verrà punito?











© RIPRODUZIONE RISERVATA