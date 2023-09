Daniele Dal Moro: “Era tutto un sogno…”/ Rompe il silenzio sulla rottura con Oriana Marzoli e…

Grande fratello vip 7, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati? Le indiscrezioni post-Venezia 80

Daniele Dal Moro rompe il silenzio social, mentre nel web si fa strada l’ipotesi della fine della lovestory con Oriana Marzoli, dopo Venezia 80. All’ottantesima edizione del Festival del Cinema di Venezia i due ex concorrenti al Grande Fratello vip 7, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, hanno intrattenuto l’occhio pubblico con un’apparizione di coppia da sogno, con tanto di bacio alla richiesta avanzata da fotoreporter e fan del loro idillio d’amore nato nella Casa più spiata d’Italia. Tra le mura del reality show televisivo Grande Fratello vip 7, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli avviavano una storia d’amore vissuta tra alti e bassi, in un rollercoaster di emozioni, fino all’apparizione di coppia avvenuta al Festival del Cinema di Venezia 2023, emozionando i fedeli fandom. Un idillio che potrebbe però ora vivere una nuova battuta d’arresto.

Questo, dal momento che Oriana e Daniele lancerebbero segnali di allontanamento tra loro. Riattivatisi via social, su Instagram Oriana Marzoli si lascia immortalare mentre é alle prese con i celebrativi di un matrimonio, lontana da Daniele Dal Moro. E non solo. In un post pubblico, che la ritrae all’appearance di coppia con il suo Ken la Barbie non tagga il veneto, con la caption nostalgica: “É stato bellissimo”.

L’ex tronista di Uomini e donne, intanto, condivide pubblicamente sul re dei social un post che lo ritrae all’evento di Venezia 80 con Oriana Marzoli, e dalla caption sibillina “It was all a dream”, “Era tutto un sogno”. Che Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro stiano vivendo una nuova rottura anon può di certo dirsi, quindi, un’ipotesi azzardata, alla luce di tutti i particolari social.

Anche perché tra i due potrebbe aver scatenato una crisi d’amore Antonella Fiordelisi, che per la quota influencer uscenti del Grande Fratello vip 7 si é aggiunta agli Oriele sul Red carpet di Venezia 80, apparendo in una mise in raso verde acqua, contro la proposta Barbie Venezuela in una scintillante diamond jumpsuit, di Oriana Marzoli in coppia con il “novio” in smoking elegante.

E ad avvalorare l’ipotesi dello sfidanzamento post-Venezia 80 tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro che si solleva in queste ore, vista la distanza che emerge tra gli ex gieffini vip percepibile ad occhio social, é un post che Antonella Fiordelisi pubblica su X, ex Twitter.

Chi è più logorroico secondo voi? pic.twitter.com/SxI4CuzrdS — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) September 9, 2023



Uno scatto che la immortala con Daniele Dal Moro, quando i contatti tra lei e la Barbie Oriana Marzoli sono interrotti a detta di quest’ultima in un intervento rilasciato al Festival del Cinema. Di recente, inoltre, Oriana Marzoli confidava nel Canale Broadcast su Instagram di avere come l’impressione che una ex concorrente del Grande Fratello facesse delle avances al fidanzato, nel tentativo di soffiarglielo via. Che la sportiva possa rivelarsi la “terza incomoda” tra gli Oriele e il motivo scatenante della presunta nuova rottura potrebbe, a breve, vedersi confermata o sconfessata come ipotesi.

