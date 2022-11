Daniele Dal Moro furioso con Oriana: “Le sue scuse non contano niente”/ Rottura al GF Vip: “Non le credo!”

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: lei si scusa dopo la lite al GF Vip ma lui non le crede

Ancora tensioni tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. La puntata di lunedì scorso ha messo i due faccia a faccia e ciò che ne è scaturito è un acceso scontro alla fine del quale Daniele ha ammesso di non voler più avere nulla a che fare con lei e le sue dinamiche. Qualche tempo dopo, Oriana ha però cercato di scusarsi con lui, riavvicinandosi in più occasioni ma è stata respinta dal gieffino.

Oriana Marzoli deride Micol: "Non lava i capelli"/ Reazione di Edoardo e Antonella...

“Per me le scuse sue non contano niente, non voglio che mi tira in mezzo a queste cose!” ha tuonato Dal Moro chiacchierando in giardino con alcuni compagni d’avventura. Oriana, in confessionale, si è detta dispiaciuta per questo comportamento di Daniele: “Ho provato a dirgli la verità, che ho parlato con lui per dare fastidio ad Antonino, e gli ho chiesto scusa ma lui non mi crede!”

Wilma Goich punge Oriana: "Ha fatto un filo spietato a Daniele"/ "Antonino? È un furbone"

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: rottura definitiva?

Daniele Dal Moro ha cercato allora di chiarire il suo punto di vista su Oriana: “Io ovviamente non è che non voglio essere inserito in nessuna dinamica, altrimenti me ne sarei rimasto a casa mia. Ma non voglio che mi inseriate in queste dinamiche di merd* e questa è una dinamica di merd*”, ha tuonato.

Il gieffino avrebbe perso totalmente fiducia in Oriana, tanto da dire: “Ora è inutile che mi chiedi scusa, perché secondo me lo hai fatto a posta. Dici che mi apprezzi ma per quale motivo se neanche abbiamo mai parlato? Non ti ho raccontato niente della mia vita, del mio passato. Solo perché ti sto simpatico? Bah. Secondo me non sei onesta, io non vedo neanche onestà in te”. È rottura definitiva tra i due?

Daniele Dal Moro: "Con Oriana ho chiuso prima che conoscesse Antonino"/ Spinalbese accusa: "Figura di mer*a!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA