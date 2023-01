Daniele Dal Moro gela Milena Miconi/ “Sei amica di Nicole e tieni la sua parte, io…”

GF Vip 2022, Daniele Dal Moro contro Milena Miconi: duro scontro in Casa

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 si alimentano le tensioni tra Daniele Dal Moro e Milena Miconi dopo la puntata di ieri sera. Nel corso delle nomination, infatti, l’attrice ha votato per l’ex tronista, che non ha affatto reagito bene alla motivazione avanzata. Per questo, come mostra un video pubblicato sul sito del reality, i due arrivano allo scontro: Daniele, in particolare, ritiene che la coinquilina l’abbia votato poiché amica di Nicole Murgia, con la quale lui al momento non ha un buonissimo rapporto.

In cucina il concorrente affronta Milena, che cerca di difendersi spiegando di aver parlato con Nicole del suo interesse per il ragazzo entrando nell’argomento in punta di piedi: “Quando io ho parlato con loro, la prima cosa che ho detto non a Oriana ma a Nicole è: ‘Scusami ma lui ti ha fatto capire che c’è una porta aperta in questo senso?’. Il mio pensiero era quello. Io qua dentro dico mezza parola ogni volta, perché se non so come vanno le cose, non parlo. Posso parlare e fare una domanda?“. Daniele ritiene però che lei l’abbia nominato per difendere la Murgia: “Ti do io la risposta del motivo: tu sei amica di Nicole e quindi vai a tenere la sua parte. Io invece non sono così, non è che perché Antonino è mio amico tengo le sue parti“.

Daniele Dal Moro: “Non verrei mai da te a fare chiacchiere in amicizia“

Al Grande Fratello Vip 2022 Milena Miconi replica alle accuse di Daniele Dal Moro: “No Dani, non sono d’accordo, io qui sono amica di tutti“. Il concorrente però non sente ragioni e contrattacca: “Dove c’è sincerità l’asino casca sempre“. L’attrice gli spiega di aver voluto soltanto comprendere meglio la situazione venutasi a creare tra lui e Nicole Murgia: “Io come principio non parlo mai di una cosa che non conosco. Quindi se mi trovo nel discorso e faccio una domanda per capire meglio… se tu ci fossi stato, avrei parlato con te allo stesso modo“.

Daniele però replica, non credendo alle sue parole e accusandola di avergli messo in bocca affermazioni che a suo dire non avrebbe mai fatto: “Io ti faccio una premessa e ti dico: quando devi farlo con me, ricordati bene quello che dici perché io mi ricordo tutto. È così, siamo in televisione“. Infine, una frase di Daniele che sembra voler erigere un muro con la Miconi: “Io non verrei mai intenzionalmente ad oggi da te a fare delle chiacchiere in amicizia, te lo garantisco“.











