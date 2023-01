Nicole Murgia su Daniele Dal Moro “non voglio essere seconda scelta”/ E con Oriana…

GF Vip 2022: Oriana e Daniele sempre più vicini, ma Nicole Murgia…

Al Grande Fratello Vip 2022 si fanno decisamente intricati i rapporti tra Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro e Nicole Murgia. Da un lato c’è l’evidente e reciproco interesse tra l’influencer venezuelana e l’ex tronista di Uomini e donne, culminato con alcuni baci e con il cosiddetto “armadio-gate” che ancora adesso resta un mistero. Dall’altro lato, invece, c’è il rapporto di amicizia tra Oriana e Nicole, che tuttavia nelle ultime ore sembra essersi incrinato: l’attrice ha un interesse per Daniele e l’avvicinamento dell’amica al coinquilino ha provocato una dura lite.

Signorini punge Oriana: "Daniele è stato un ripiego bello e buono"/ Lui sbotta: "Faccio un passo indietro"

Un intricato intreccio di rapporti che Alfonso Signorini intende affrontare questa sera, nella puntata del Grande Fratello Vip 2022. Dopo aver osservato la clip che ricapitola quanto accaduto, il conduttore interpella la Murgia e il suo giudizio non tarda ad arrivare: “Io sono sempre stata chiara e non ho mai preteso questa chiarezza da parte di Daniele. A parte chiacchierare delle nostre vite, non abbiamo avuto nient’altro“.

Gf Vip: Nicole Murgia innamorata di Daniele Dal Moro?/ Scontro con Oriana per gelosia

Nicole Murgia su Daniele Dal Moro: “Non voglio essere la seconda scelta“

Ma Nicole Murgia si sbilancia anche sul suo rapporto con Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip 2022, che sembra essersi incrinato nelle ultime ore. L’attrice ritiene infatti come l’amica non abbia posto alcun freno nell’approfondire la conoscenza con Daniele Dal Moro, pur sapendo dell’interesse per il coinquilino. “Il discorso che ho fatto a Oriana, e che mi ha fatto rimanere male, è che quando parliamo di Daniele, ci rimango male quando mi dice: ‘Vorrei conoscere meglio Daniele’“, spiega.

Gf Vip: Oriana Marzoli è innamorata di Daniele Dal Moro?/ Tra dubbi e baci passionali

Infine, Nicole prende una posizione sulla vicenda rigettando l’etichetta di “seconda scelta” della situazione: “Il mio interesse rimane uguale identico. Non voglio essere la seconda scelta, sono chiara“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA