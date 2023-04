Daniele Dal Moro incontrerà Oriana Marzoli dopo il GF Vip?/ Spunta la festa dopo la finale

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: incontro dopo il Grande Fratello Vip 2022?

Per Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, il momento di rivedersi è finalmente arrivato. Dopo essersi separati e non aver avuto il tempo di salutarsi a causa della squalifica di lui, Oriana e Daniele, nei prossimi giorni, potranno fare il punto sul loro rapporto. Durante la frequentazione nella casa del Grande Fratello Vip 2022, sia Oriana che Daniele non hanno mai parlato d’amore, ma entrambi hanno più volte spiegato di volersi vedere fuori dalla casa di Cinecittà per capire se ci siano le condizioni per poter avere un futuro insieme.

Durante le settimane nella casa senza Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli non ha nascosto la paura di non ritrovarlo soprattutto perchè non ha avuto riscontri dall’esterno. Nessun messaggio e nessun video da parte di Daniele per Oriana che, a poche ore dalla finalissima, ha parlato nuovamente di lui: «Guarda… c’è ancora il cuore che ho disegnato per Daniele ma lui pensava che lo stessi prendendo in giro», ha raccontato mentre faceva la doccia con Giaele De Donà.

Daniele Dal Moro a casa di Matteo Diamante per la finale del Grande Fratello Vip 2022

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si incontreranno questa sera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip 2022? Il punto interrogativo è d’obbligo perchè Daniele, esattamente come Edoardo Donnamaria, i concorrenti eliminati per un televoto d’ufficio e i concorrenti ritirati, non sarà in studio. Come ha annunciato Matteo Damante nel corso di una diretta Instagram, tuttavia, seguirà la finale con lui. Durante la diretta, Matteo ha spiegato di aver affittato una casa a Roma e di aver organizzato una festa per Nikita. Con Daniele e Matteo dovrebbe esserci anche Edoardo Donnamaria.

Dal Moro, poi, resterà alla festa organizzata da Matteo diamante accogliendo così Nikita Pelizon o sceglierà di raggiungere Oriana Marzoli per chiarire subito il loro rapporto? Gli Oriele puntano sulla seconda opzione: per scoprire cosa accadrà non ci resta che aspettare.











