Oriana Marzoli e Daniele insieme dopo il GF Vip?/ Il gesto della venezuelana per lui

Oriana Marzoli e il gesto romantico per Daniele Dal Moro: cosa accadrà dopo il GF Vip?

Mancano pochissime ore alla finale del Grande Fratello Vip 2022, ed è tempo per i concorrenti di pensare al dopo. Oriana Marzoli non ha mai smesso di pensare a Daniele Dal Moro, con il quale aveva stretto un legame amoroso interrotto bruscamente con la squalifica dell’ex tronista.

In molti sono curiosi di sapere se la coppia, una volta spente le luci del reality show, potrà ritrovarsi e vivere serena la loro storia d’amore. Un gesto dell’influencer spagnola lascerebbe ben sperare sulle sue intenzioni dopo la possibile vittoria del GF Vip. La bionda venezuelana, mentre si rilassava nella doccia con Giaele, ha rivisto un cuore che lei stessa aveva disegnato per Daniele: “Guarda… c’è ancora il cuore che ho disegnato per Daniele ma lui pensava che lo stessi prendendo in giro“. La loro relazione fiorirà fuori dalle mura di Cinecittà?

Orietta Berti e la frase su Daniele Dal Moro che preoccupa Oriana Marzoli

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno vissuto una frequentazione piuttosto travagliata al Grande Fratello Vip 2022. Dopo l’uscita dell’ex tronista dalla casa, l’influencer spagnola è rimasta nell’incertezza di cosa provi veramente per lei. Ad aggiungere ansia alla prima finalista, ci ha pensato Orietta Berti con una dichiarazione allusiva.

Tutto è iniziato da una domanda di Signorini ad Oriana: “Se ti dovessi dire: preferisci la vittoria o Daniele?” La bionda venezuelana risponde: “Perché non potrei dirti: ‘Voglio vincere e dopo, fuori, avere Daniele’?”. A questo punto, l’opinionista insinua più di un dubbio alla Marzoli: “Io se fossi nei panni di Oriana penserei a vincere, è più sicuro. Perché incontrare Daniele, è dura”. La finalista si è trovata spiazzata dalle parole di Orietta Berti, anche perchè non sa cosa stia accadendo a Dal Moro al di fuori della trasmissione.

