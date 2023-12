Daniele Dal Moro: “Le dà fastidio persino la mia voce…”/ La verità sulla rottura con Oriana Marzoli

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si lasciano: la rottura tra gli ex Grande Fratello vip 7 é presto svelata

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, tra gli ex Grande Fratello vip 7, registrano una nuova lite nella loro altalenante lovestory. E a rivelarla, come motivo della rottura che sarebbe a quanto pare definitiva tra gli ex Grande Fratello vip 7, é lo stesso influencer, in un recente intervento mediatico che sconvolge il popolo nel web. In particolare i fan della coppia appena esplosa, appellata con l’acronimo dato dai nomi degli ex gieffini, “Oriele”.

Alex Schwazer: "Olimpiadi di Parigi 2024? Ho ancora speranze"/ "Allenamenti al GF? Ho avuto ottimi risultati"

Qualche giorno prima di Natale 2023, nel nuovo intervento mediatico, é lo stesso ex gieffino Daniele Dal Moro ad annunciare la separazione da Oriana Marzoli: “Dovevo andare a Madrid per Natale, avevo comprato il biglietto d’accordo con Oriana. Poi lei mi ha lasciato, mi ha detto di non cercarla più. Che le ho rovinato la vita, che le da fastidio perfino la mia voce e che vorrebbe mori*e piuttosto che stare con me“. E a distanza di giorni, in concomitanza con la produzione di diversi video pensati per l’attività di influencer su Instagram e YouTube, intanto, Oriana Marzoli fornisce la sua versione dei fatti. E lo fa con un intervento sul canale ufficiale gestito su YouTube, come ripreso da BlogTivvu.

Marco Maddaloni, la moglie Romina attacca i fan di Beatrice Luzzi/ "Sto vedendo cose allucinanti"

“Per quanto riguarda l’amore sono cambiata molto anche a seguito dell’ultima esperienza che ho avuto in Italia. Come sapete, ho avuto un’ex con cui ho passato momenti difficili -é la premessa dell’influencer italo-venezuelana-. Ero molto innamorata, ma sono stata davvero male. Avrei voluto che non fosse stato così drammatico. Le relazioni non dovrebbero essere sempre una montagna russa di emozioni, con alti e bassi tutto il tempo. Non è sano, non è normale”. Quindi, é snocciolata in generale la motivazione legata alla separazione degli Oriele, da parte di Oriana Marzoli, che replica a Daniele Dal Moro: “Anche se è molto coinvolgente. Può essere difficile trovare una persona con cui ti senti bene. Se vedi qualcosa di troppo monotono, di troppo tranquillo, dici: “Ah che noia! Mi mancano le emozioni!”. Ma le emozioni non possono essere una giostra di alti e bassi, di “sto benissimo” o “sto male”, sottolinea la Barbie Bebé made in Venezuela. E ai fan degli Oriele, va il sentito dispiacere dell’ex Grande fratello vip 7: “Mi dispiace che i fan si affezionano e c’è un legame con la coppia perché piace molto, è l’idillio- sottolinea l’ex di Daniele Dal Moro-, quello che tutti vorrebbero. Pensano che tutto ciò che vedono sui social media sia reale. E non parlo solo di me, ma in generale”.

Beatrice Luzzi, nuovo aereo al Grande Fratello 2023/ Lo sfogo: "Rinunciate a me e Giuseppe Garibaldi"

Oriana Marzoli replica alla verità di Daniele Dal Moro

“Evidentemente le colpe non sono solo di una persona- fa sapere tra le altre delucidazioni, Oriana Marzoli, quasi come a voler silenziare l’accusa di ogni responsabilità per la rottura con Daniele Dal Moro sul nascere-. Sono di entrambi, in misura maggiore o minore, va bene. Ma sempre di due persone, è impossibile che una persona sia completamente cattiva e l’altra completamente buona”. Da qui, le domande che sorgono spontanee per Oriana Marzoli, rispetto ai sentimenti e alla vita sentimentale: “Bisogna imparare a fermarsi e dire “cosa vuoi tu per la tua vita, cosa ti rende davvero felice?”. “E non sto parlando dei momenti belli. – prova a spiegarsi-.Sto parlando di che tipo di persona ti rende felice, che tipo di reazioni puoi permetterti. Quello che so è che ho molta pazienza, molta resistenza, ma non voglio commettere lo stesso errore di allungare una cosa che fa male ad entrambe le parti -attenziona, poi, provando così facendo anche a darsi delle risposte l’ex Grande Fratello vip 7, per poi rivelarsi cresciuta, soprattutto a fronte della ennesima rottura con Daniele Dal Moro, -…Sono maturata molto anche nel modo di separarmi e allontanarmi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA