Daniele Dal Moro, lite a Uomini e Donne/ Pamela: “Metti la bandana di Martina Nasoni”

Martina Nasoni protagonista involontaria della puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne. Tutto nasce dal confronto tra Daniele Dal Moro e Pamela. Il tronista veronese ha scelto di portare in esterna solo Angelica lasciando a casa Pamela che, in studio, chiede spiegazioni. Il tronista veronese ammette di non aver gradito un commento fatto sul suo conto. “Ti vogliamo sul trono, lascia perdere il nano veronese” è il commento che ha scatenato la rabbia di Daniele. Pamela svela che quel commento è stato fatto da una persona che sostiene di conoscerla. “Chi ha messo like?”, chiede Daniele. “Mia madre”, risponde Pamela. “Se sua madre che non mi conosce di me ha una cattiva opinione vuol dire che non parla bene di me con la madre” – dice Daniele. “Mia madre è la persona più buona del mondo, ma se le tocchi le figlie s’incaz*a”, risponde Pamela che poi, per difendersi, tira in ballo Martina Nasoni, l’ex di Daniele.

DANIELE DAL MORO, LITE CON PAMELA A UOMINI E DONNE. LEI: “TU INDOSSI LA BANDANA DELLA TUA EX”

Daniele Dal Moro non tollera che una persona vicina ad una sua corteggiatrice come la mamma di Pamela possa avere una cattiva opinione di lui e svela che, al contrario, i suoi genitori, sia durante le sue storie d’amore precedenti che dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, non hanno mai risposto agli insulti che riceveva. Giovanna Abate esorta Pamela a non giustificarsi per le parole della mamma. “Anche se l’avesse scritto il mio migliore amico, non vuol dire che io lo pensi”, afferma con decisione Pamela. “A me dà fastidio che mi metti in dubbio per una cosa perchè anche a me arrivano cose su di te” – aggiunge ancora Pamela che poi tira in ballo Martina Nasoni – “tu metti la bandana della tua ex in puntata, cosa dovrei fare io?”, chiede la corteggiatrice. La provocazione di Pamela, però, non viene raccolta da Dal Moro che preferisce non rispondere.

