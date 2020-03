Angelica, corteggiatrice Daniele Dal Moro/ Uomini e Donne: prova da casalinga

Daniele Dal Moro è sicuramente un tronista diverso da quelli che, finora, sono stati i protagonisti del trono classico di Uomini e Donne al punto da sottoporre le proprie corteggiatrici a prove diverse. Se la settimana scorsa ha verificato l’atteggiamento di due corteggiatrici a tavola, nella nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, chiederà ad Angelica di mostrargli le sue doti da casalinga. Il tronista veronese, in esterna, chiederà alla dolce Angelica, l’unica corteggiatrice che ha deciso di portare in esterna, di dimostrargli se sia in grado di prendersi cura di una casa. Il tronista veronese, così, chiederà ad Angelica di mettersi all’opera come massaia. Angelica supererà la prova o sarà bocciata da Daniele che ha più volte ribadito di essere molto ordinato e di sapersi prendere cura della propria casa?

ANGELICA, NUOVA PROVA PER LA CORTEGGIATRICE DI DANIELE DAL MORO

Dopo essere uscita a pranzo con Daniele Dal Moro per mostrargli la sua eleganza a tavola, Angelica dovrà dimostrare al tronista veronese anche le sue doti da casalinga. Ancora un esame, dunque, per la bella corteggiatrice? Stando alle anticipazioni del Vicolo delle News sembrerebbe proprio di sì e la scelta di Daniele scatenerà diverse reazioni. Maria De Filippi, tuttavia, ricorderà a tutti che l’imprenditore veronese è un tronista particolare al punto da aver fatto direttamente i provini alle ragazze. Tutto ciò scatenerà la dura reazione di Giovanna Abate con cui il tronista veronese litigherà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA