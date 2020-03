Uomini e Donne/ Anticipazioni 10 marzo: lite tra Giovanna e Daniele (Trono Classico)

Torna anche oggi, 10 marzo, l’appuntamento con Uomini e Donne e, in particolare, con il trono Classico. Ci siamo lasciati con l’ingresso in studio di una coppia, Giulio Raselli e Giulia D’Urso, e con l’inizio di un confronto con Gianni Sperti che oggi trova coinvolta anche Giovanna Abate. Giulio, infatti, le chiederà scusa per il comportamento avuto nel corso della scelta. Scusa che la Abate accetta pur non cambiando la sua idea negativa su di lui. Si passa poi al trono di Daniele Dal Moro, per il quale questa puntata sarà ricca ancora di polemiche. Il tronista è uscito solo con Angelica ma, come svela il Vicolo delle News, Maria De Filippi ha deciso di affidare direttamente a lui i provini delle ragazze che scendono poi a corteggiarlo. Ne provina ben nove, delle quali poi tiene soltanto due ragazze.

Uomini e Donne, Giovanna contro Daniele. scontro tra tronisti

A scatenare in studio accese polemiche è però il modo in cui Daniele si rivolge a loro, facendo domande anche poco delicate e, per tanti, in modo arrogante. Questo scatena in studio accese polemiche. Anche Giovanna Abate si dice molto infastidita dal modo di Daniele, ma il tronista non rimane in silenzio di fronte alle accuse della ragazza. Anzi, la invita a guardare il suo di percorso, smettendola di essere pesante. Parole che trovano concordi Sara Shaimi ma anche, seppur silenziosamente, Giulio Raselli. Tra Daniele e Giovanna avrà così il via un acceso battibecco, che concluderà poi la puntata di oggi. Non si parlerà infine di Carlo che, tuttavia, è uscito con Cecilia ma non con Marianna. Cosa che ci anticipa l’arrivo nelle prossime puntate di accese liti tra i due.

