Daniele Dal Moro, lite furiosa con Gianmarco Onestini/ “Sarai sempre l’ultima scelta”

Daniele Dal Moro, scontro social con Gianmarco Onestini: lo scontro

Daniele Dal Moro è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 2022 ed è tornato a pieno ritmo sui social. Tra i vari post del veronese, nelle ultime ore, ne è spuntato uno ironico su Luca Onestini: “SPOILER: Luca ora sta distante da bebè (Oriana, ndr) perché troppo impegnato a ritrovare i suoi occhiali“.

Il bel veronese ha allegato al messaggio una foto degli occhiali neri, ma il gesto non è piaciuto a Gianmarco Onestini che replicato difendendo il fratello: “Continua a comportarti così Daniele e sarai sempre l’ultima scelta …per chiunque”. Immediata la risposta piccata di Daniele Dal Moro: “Gianmarco era solo ironia. Gli occhiali di tuo fratello sono di plastica e valgono forse 10 euro…Se mandi iban faccio un bonifico“.

Daniele Dal Moro accusa il GF Vip: “vi racconterò prossimamente”

Negli ultimi giorni, Daniele Dal Moro ha pubblicato sui social un messaggio contro il Grande Fratello Vip 2022. L’ex concorrente si è rifiutato di fare una clip con una lettera ad Oriana Marzoli, per sottrarsi alle dinamiche del reality show. Sui social l’ex concorrente ha dichiarato: “Ho tantissime cose da dirvi e da raccontarvi.. Ma voglio trovare un tempo nostro per farlo!”

Daniele Dal Moro continua: “Grazie davvero a tutte le persone che in questi mesi hanno speso anche solo un minuto per me che sono solo un ragazzo come tanti. Ve ne sarò sempre riconoscente. Voi come quattro anni fa siete il mio grande fratello che niente e nessuno potrà mai togliermi. Vi ringrazio con tutto il cuore perché il vostro affetto vale molto di più di qualsiasi finale . La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato.. E la seconda che le regole sono uguali per tutti. Ma questa è un altra storia che vi racconterò prossimamente”.

