Daniele Dal Moro lite furiosa con Martina/ “Con me hai chiuso, non mi rivedi più”

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni non riescono a trovar pace nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Dopo l’ultima puntata i due concorrenti hanno litigato di nuovo, ma questa volta sembra che si siano allontanati in modo definitivo. L’ex tronista non ha gradito che la sua ex si sia sentita “strumentalizzata” e, da lì, ogni tentativo di chiarimento è fallito.

Il bel veronese, dopo un’intensa discussione, dichiara a Martina: “Fuori non mi senti più neanche col binocolo… Rimpiango tutte le volte che ho parlato bene di te che non te lo meritavi, ora vai avanti con le tue gambine però con me hai chiuso“. A questo punto, la Nasoni replica: “Certo che vado avanti con le mie gambine, non ti preoccupare“. Poco dopo, la gieffina è scoppiata in lacrime, sfogandosi con gli altri inquilini: “Credimi, guarda sono stata malissimo. Ho preso i bagagli miei, con la forza mia sono partita senza chiedere una mano a nessuno.” Poi rivolgendosi indirettamente a Daniele Dal Moro conclude: “Certo che devi andare per la strada tua, io non ti voglio neanche come amico“.

Daniele: “Fuori non mi senti più neanche col binocolo… Rimpiango tutte le volte che ho parlato bene di te che non te lo meritavi, ora vai avanti con le tue gambine però con me hai chiuso” QUANTO LO STO AMANDO 🔥#gfvip #oriele pic.twitter.com/w5TMTiG6gY — sisonokevin 💐 (@_soleilandia_) February 17, 2023

Il rapporto tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni è sempre più incrinato, tanto che il gieffino ha tirato fuori un retroscena spiacevole accaduto dopo che si sono lasciati. Il veronese si è sfogato sulla sua ex: “Dov’è il bene se è disposta a farmi la pelle? Chi vuole bene a chi? […]

E ancora: “Mia sorella riceveva lettere di minacce di morte perché io avevo fatto star male Martina. Non hai idea di quanta merd* abbia mangiato la mia famiglia per questo discorso. Finché tocca a me, non me ne frega niente. Ma mia sorella aveva 20 anni, mia nonna aveva paura”. La sorella del veronese verrà in puntata per un faccia a faccia con la Nasoni?











