Daniele Dal Moro: “Martina Nasoni non è mai stata la mia fidanzata”/ Signorini imbarazzato: “Sono scioccato!”

Momenti di imbarazzo al Grande Fratello Vip per una rivelazione fatta da Daniele Dal Moro in un confessionale mostrato da Signorini in diretta. Nel video il gieffino, parlando di Martina Nasoni, rivela che non è mai stata la sua fidanzata e che in realtà non hanno mai avuto una vera relazione. Parole che spiazzano Signorini che limpidamente ammette: “Sono rimasto scioccato!”

Il conduttore chiede poi spiegazioni a Daniele che dà la sua versione dei fatti: “Il rapporto tra me e Martina si è protratto fuori dal GF Vip per circa un mese. Lei non è mai stata la mia ragazza, c’è stato un rapporto. In questi anni Martina ha più e più volte ha rilasciato interviste ai giornali sulla nostra relazione, io mai mi sono difeso o ho rilasciato interviste.”

Martina Nasoni replica a Daniele: “Ecco cos’è successo tra noi”

La parola passa però a Martina che in parte, ma non del tutto, conferma la versione di Daniele: “Io non mi lego ad una persona così, tanto per. È vero che non siamo mai stati veramente insieme, ci siamo sempre trovati in contrasto perché siamo due persone molto diverse, però non bisogna dichiararsi fidanzati per forza per stare bene con una persona. – e continua – Se io avessi visto un minimo Daniele convinto nei confronti con Oriana… lui è stato ben preciso con le sue parole, quindi io ho detto cose che seguissero quel filo.”

