Oriana contro Martina, urla e lite al GF Vip: “Senza cogli*ni!”/ “Stavi con Daniele 4 anni fa, volta pagina!”

Lite tra Oriana Marzoli e Martina Nasoni in diretta al GF Vip

Urla e scontri in diretta al Grande Fratello Vip tra Oriana Marzoli e Martina Nasoni. La convivenza forzata è iniziata subito male a causa della rivalità nata per Daniele Dal Moro, ex di Martina e attuale frequentazione di Oriana. Quest’ultima accusa la rivale di essere entrata al GF Vip per mettere zizzania tra lei e Daniele e rimettersi insieme a lui.

“È evidente che lei prova ancora qualcosa per lui. – tuona infatti Oriana contro Martina in diretta – Lei dice ‘il nostro rapporto è nato qui’, però quattro anni fa, figlia mia, volta pagina! Sei ossessionata, dopo quattro anni devi venire qua per tornare con lui?” I toni poi si alzano e Oriana sbotta: “Per litigare devi avere i coglioni, e tu non li hai!”

Oriana Marzoli e Martina Nasoni, lite per Daniele Dal Moro

La lite tra le due continua poi durante la pubblicità del Grande Fratello Vip. Le urla proseguono quando Oriana la accusa di essere ancora ossessionata da Daniele: “Sei venuta qui per quello, mi dispiace io gli piacevo dall’inizio, tu non ci sei mai stata con lui e non ci starai mai!”

Spettatore della lite, Signorini chiama Martina Nasoni per parlare di ciò che è appena accaduto in diretta e capire quali sono le sue sensazioni: “Io non sono venuta qui dentro per rovinare la storia tra di loro. La situazione ora è pesante perché io sono umana, lui è stata una persona con la quale ho condiviso dei momenti che per me sono stati importanti ed è nato tutto qui dentro. È quindi normale che delle cose possano farmi del male”.

