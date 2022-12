Daniele Dal Moro mette in guardia Dana Saber/ “Decidi tu che parte di te dare…”

Grande Fratello vip 2022, Daniele Dal Moro si confronta con Dana Saber sulle dinamiche del reality dei vip

A pochi giorni dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello vip 2022, Dana Saber si confronta con Daniele Dal Moro rispetto alle dinamiche del gioco dei vipponi e per l’occasione lui le dispensa dei consigli che suonano tanto come un avvertimento. Al momento del confronto tra le mura della Casa più spiata d’Italia, Daniele Dal Moro quindi esordisce parlando a Dana Saber: “Questo posto ti porta a pensare a tante cose, a te stesso, hai tanti momenti per stare da sola ma ti distrae anche. Ci sono tante persone che parlano. Secondo me hai fatto bene a venire, cosa vuoi che ti succeda? Io non mi comporto sempre nel modo migliore, ci provo. Ci saranno sempre persone a cui non piaci. Questo fa parte della vita”.

Elenoire Ferruzzi: "Daniele Dal Moro? Ho bisogno di un uomo non di fare la psicologa"/ "Dio mi ha salvata"

E alludendo evidentemente ai primi giorni del gioco che lei ha avviato -con qualche screzio con il resto dei concorrenti, al Grande Fratello vip 7 in corso- poi, Daniele Dal Moro aggiunge: ” Ci vogliono diverse settimane per ambientarsi. Fuori di qua non ti relazioni con le persone che non ti piacciono perché fondamentalmente fuori stai da sola o con le persone che ti piacciono. Qua dentro sei costretto non solo a relazionarti ma convivere e questo ti mette alla prova. Ricordati che decidi sempre tu che parte di te dare alle persone…”.

Andrea Maestrelli e Nicole Murgia perchè si sono lasciati?/ "Non ci siamo trovati"

Dana Saber si sfoga sugli screzi avuti al Grande Fratello vip

“Questo posto ti porta a pensare a tante cose, a te stesso, hai tanti momenti per stare da sola ma ti distrae anche- aggiunge poi il gieffino dagli occhi di ghiaccio in confidenza con la sua nuova coinquilina vip-. Ci sono tante persone che parlano. Secondo me hai fatto bene a venire, cosa vuoi che ti succeda? Io non mi comporto sempre nel modo migliore, ci provo. Ci saranno sempre persone a cui non piaci. Questo fa parte della vita. Ci vogliono diverse settimane per ambientarsi. Fuori di qua non ti relazioni con le persone che non ti piacciono perché fondamentalmente fuori stai da sola o con le persone che ti piacciono. Qua dentro sei costretto non solo a relazionarti ma convivere e questo ti mette alla prova. Ricordati che decidi sempre tu che parte di te dare alle persone… .

Daniele Dal Moro lite con Oriana Marzoli/ Lei: "Credi pure ad Antonino"

Com’era prevedibile che accadesse, dal suo canto Dana Saber non ha poi lesinato una pronta replica al gieffino ormai veterano al Grande Fratello vip 7, senza lesinare riferimenti alle discussioni registratesi nea Casa dei vip con Oriana Marzoli a cui lei ha dato della “sporca e volgare” tacciandolo di essersi presa gioco di lei rispetto al problema di udito ammesso nella Casa: “Io sono così anche fuori, questa discussione l’avrei fatta anche con i miei amici. Sicuramente volevo andare via, non riesco a sopportare questa cosa. Odio chi mi uccide il mood. […] Non potrò parlare con le persone che non mi piacciono…punto, neanche rivolgergli la parola. Non riesco”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA