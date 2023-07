Daniele Dal Moro, “Non c’é margine di ritorno…”/ La verità dopo la fine con Oriana Marzoli

Grande fratello vip 7, Daniele Dal Moro registra uno sfogo dopo la rottura con Oriana Marzoli

Daniele Dal Moro fa rumore nel web con la notizia inaspettata della rottura definitiva maturata insieme a Oriana Marzoli, ed é lui stesso, intanto, a spegnere le speranze dei fan su un ritorno della coppia ex Grande Fratello vip 7. I due concorrenti uscenti del Grande Fratello vip 7, dopo essersi concessi delle giornate di vacanze estive in coppia, giungono alla rottura certa con Daniele Dal Moro chiede agli utenti nel web di non fargli pressing rispetto ai motivi legati alla fine della lovestory. Questo in uno sfogo che é ora virale via social.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati: "E' finita!"/ Il video della litigata in pubblico

“Valige nuove per il mio compleanno!” – scrive l’ex vippone protagonista al Grande Fratello vip 7, nel post dopo la rottura –. “Allora ragazzi visto che domani è il mio compleanno appunto vi chiedo la cortesia di non tartassarmi tutto il giorno con messaggi su Oriana anche perché non riuscirò a partire oggi ma dovrò partire domani. Quindi risparmiatevi messaggi inutili che non servono a nulla per favore”. Insomma, in vista della ricorrenza festiva, l’ex Grande Fratello vip 7 si regala un nuovo viaggio, complici le calde vibes dell’estate. “Unica cosa io non blocco mai nessuno (anche per non far sapere i c*zzi miei)” – e il messaggio social nel post di sfogo, poi, prosegue-. “Alla fine anche se dite di conoscermi non avete capito molto di me. Tra me e Oriana è finita senza margine di ritorno!”.

Daniele Dal Moro replica al gossip sulla rivalità con Tavassi/ "Per me l'amicizia è sacra"

Daniele Dal Moro diventa protagonista di una sfuriata social: c’entra la rottura con Oriana Marzoli

E non é tutto. Perché, poi, in replica ad un utente che tra gli scettici sulla veridicità della lovestory e la rottura grida “sinceramente avete rotto il Ca**o tutti e due”, Daniele Dal Moro sbotta furioso, rendendosi protagonista di una sfuriata social: “Sinceramente puoi andare a fan*ulo!”.

Insomma, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, al di là dei benefici di cui godono online in quanto tra gli influencer più influenti del momento, si ritrovano ora a fare i conti con l’altra faccia della medaglia della popolarità raggiunta in TV, prendendo parte al gioco del Grande Fratello vip 7.

Oriana Marzoli, parole d'amore per Daniele Dal Moro a Supervivientes/ "Spero duri per sempre…"

Nel frattempo, inoltre, nel web fa rumore anche lo spoiler TV sull’atteso ritorno di Uomini e donne.













© RIPRODUZIONE RISERVATA