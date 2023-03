Daniele Dal Moro non risponde alla lettera di Oriana al GF Vip/ Nuova crisi? La possibile reazione…

Oriana invia una lettera a Daniele Dal Moro dopo la squalifica dal GF Vip, lui però non risponde…

Alfonso Signorini, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip, si prepara ad affrontare l’argomento riguardante la squalifica di Daniele Dal Moro. Il gieffino è stato cacciato dalla Casa con un provvedimento disciplinare immediato, lasciando tutti basiti e Oriana Marzoli in lacrime. Quest’ultima, affranta per la sua uscita, ha deciso di scrivergli una lettera piena di amore e stima, chiedendogli di aspettarla fuori per approfondire la loro conoscenza. Lettera che, tuttavia, questa sera non riceverà risposta.

Di certo Oriana si aspetta questa sera non solo spiegazioni più approfondite sull’uscita di Daniele Dal Moro, ma anche aggiornamenti da parte sua, così come accaduto ad Antonella Fiordelisi quando è stato squalificato Edoardo Donnamaria. In quell’occasione Antonella ha ricevuto da lui un videomessaggio, ma lo stesso non accadrà ad Oriana.

Perché Daniele Dal Moro non risponderà alla lettera di Oriana e i possibili scenari al GF Vip

Daniele Dal Moro ha infatti annunciato, con un lungo post pubblicato su Instagram, che ha rifiutato di inviare videomessaggi nella Casa dopo la sua squalifica. Il motivo non è di certo fare uno sgarro ad Oriana o non voler rispondere alla sua lettera, in quanto la sua è una risposta al trattamento ricevuto dal Grande Fratello al momento della ‘cacciata’ dalla Casa. Un’ostilità che difficilmente sarà però affrontata da Signorini in diretta, lasciando dunque Oriana col dubbio che Daniele non la stia aspettando e non abbia avuto neppure il desiderio di inviare un messaggio. Questo mancato gesto e chiarimento potrebbe creare nuovi fraintendimenti e, chissà, un’altra crisi per gli Oriele…

