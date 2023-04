Daniele Dal Moro, reunion con Tavassi alla feste del GF Vip/ Ma i fan notano…

Daniele Dal Moro e la reunion con Edoardo Tavassi

Daniele Dal Moro ed Edoardo Tavassi si sono ritrovati, dopo giorni di lontananza, durante la festa del Grande Fratello Vip organizzata a Roma a cui hanno partecipato quasi tutti i concorrenti ad esclusione di Luca Onestini, Antonino Spinalbese, Andrea Maestrelli Wilma Goich, Patrizia Rossetti e Dana Saber che non erano presenti. Sui social, tutti gli ex vipponi, hanno condiviso foto e video di alcuni momenti della serata. Tanti i contenuti che sono diventati virali come la foto pubblicata da Edoardo Tavassi in cui appare in compagnia di Daniele Dal Moro con cui il rapporto è diventato più stretto durante le ultime settimane di convivenza nella casa di Cinecittà.

“La vera ship”, ha scritto Tavassi condividendo la foto che è stata anche pubblicata dallo stesso Daniele Dal Moro. I fan, tuttavia, hanno notato un dettaglio.

Daniele Dal Moro: nessun rapporto con Nikita Pelizon?

Alla festa del Grande Fratello Vip, i rapporti nati nella casa hanno portato gli ex vipponi a trascorrere la serata con le persone con cui si sentono ancora. Se Edoardo Donnamaria ha trascorso tutta la serata con la fidanzata Antonella Fiordelisi, Alberto De Pisis ma anche con i vari Davide, Nikita e Ginevra Lamborghini, Daniele sembra abbia trascorso la serata con gli spartani ovvero con tutti gli ex concorrenti che, ancora oggi, hanno rapporti con Oriana Marzoli.

I fan del reality aspettavano, tuttavia, una reunion anche con Nikita Pelizon e George Ciupilan con cui Dal Moro, all’interno della casa ha avuto sempre ottimi rapporti. Dai social, però, non è arrivata alcuna foto e alcun video in merito e i fan sono sicuri che tra i tre non ci sia stato alcun tipo di contatto: sarà davvero così?

