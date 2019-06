Daniele Dal Moro/ Tensione alle stelle con Martina Nasoni (Finale Grande Fratello)

Daniele Dal Moro nuova crisi al Grande Fratello 2019

Daniele Dal Moro ha dato i primi segni di cedimento al Grande Fratello 2019, anche se a pochi giorni di distanza dalla finale. Il veronese ha iniziato ad avere molte difficoltà a rimanere nella Casa già da alcune settimane fa, quando sul suo viso sono spuntate le prime lacrime. Ora il cerchio si chiude e si ritorna a discutere di quel misterioso segreto che la produzione ha deciso di oscurare in precedenza, nella convinzione che fosse legato ad una tematica scottante. Il passato con la droga gli ha permesso di parlare a cuore aperto con Taylor Mega, che durante la sua esperienza a L’Isola dei Famosi ha fatto la stessa rivelazione. Superato questo scoglio, Daniele ha tolto qualsiasi freno nei giorni successivi anche per altri malesseri. Grazie ad un nuovo crollo del concorrente scopriamo qualcosa di più: Daniele ha avuto un nuovo sfogo con l’amico Gianmarco Onestini, che lo ha visto buio in viso ed ha deciso di raggiungerlo, mentre il resto del gruppo era ancora impegnato nel party in giardino. Il problema principale non è solo Martina Nasoni, che in un modo o nell’altro continua ad essere presente in modo negativo nella sua quotidianità. Anche l’atteggiamento degli altri gieffini, troppo egoisti e poco attenti agli altri non piace affatto a Dal Moro. Preferirebbe che l’atmosfera fosse diversa. Per sua fortuna con Gianmarco si è instaurata una bella amicizia ed anche le tensioni con Enrico Contarin sembrano svanite.

Tensione alle stelle tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni!

Daniele Dal Moro è uscito dal guscio e mai metafora si è rivelata più azzeccata per il concorrente del Grande Fratello 2019. All’inizio del suo percorso il veronese è stato infatti etichettato come “uomo uovo” da Cristian Imparato e il nomignolo è stato subito raccolto dal pubblico, riportato sui social ad ogni menzione. Il tempo intanto stringe e Daniele di sicuro ha mostrato molti lati del suo carattere, spesso discutibili. Una cosa però appare chiara: il suo legame con Martina Nasoni è definitivamente crollato. Lo dimostra la distanza che il ragazzo ha messo fra sé e la gieffina negli ultimi giorni, convinto che non ci sia più niente da recuperare. Persino il resto del gruppo si è reso conto che le tensioni fra i due sono arrivate alle stelle. A compromettere l’umore di Dal Moro è anche il comportamento di Francesca De Andrè, che ai suoi occhi appare un po’ come la padrona della Casa. Gli altri sarebbero quindi solo degli ospiti, un contorno non necessario alle dinamiche del gioco. Soprattutto perchè la ragazza dimostra di essere disordinata e pigra, come ha specificato negli ultimi giorni all’amico Enrico Contarin. Clicca qui per guardare il video di Daniele Dal Moro.

I suoi atteggiamenti nella Casa sono frutto di una strategia?

Il Grande Fratello 2019 ha permesso a Daniele Dal Moro di essere finalmente del tutto sincero e forse questo si rivelerà prezioso nel suo futuro. Il pubblico da casa è riuscito a comprendere un po’ di più la sua personalità, finora rimasta in forse a causa delle tante cose non dette. Eppure le polemiche sui social non si placano, soprattutto perché il tempismo del concorrente appare fin troppo calcolato. Ad un solo passo dalla finale, Daniele sta forse cercando di giocarsi qualsiasi carta per ottenere la compassione degli spettatori? Ci sono forti possibilità che l’atteggiamento di Daniele sia parte di un calcolo razionale e non una conseguenza delle emozioni che sta vivendo in questo periodo. Stona infatti l’atteggiamento che sta avendo adesso in Casa con quanto accaduto nei primi mesi di reality, quando Dal Moro ha fatto di tutto per mostrarsi quasi invincibile agli occhi degli altri. Forte di un “io” ripetuto quasi all’infinito nei tanti discorsi, è ancora più strano sentirlo etichettare gli altri concorrenti come egoisti e scoprire che reputa se stesso fin troppo altruista. Qualcosa non quadra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA