Daniele Dal Moro, tronista di Uomini e donne in Spagna?/ Esplode la polemica. Il motivo

Grande Fratello vip 7, Daniele Dal Moro verso il debutto a Uomini e donne made in Spagna?

Daniele Dal Moro, tra i personaggi vip più discussi, complici gli alti e bassi nell’ultimo periodo con Oriana Marzoli, che si alterna come ex e poi fidanzata di continuo, nella vita dei due ex Grande Fratello vip 7, potrebbe sbarcare a Uomini e donne made in Spagna. Mentre i fandom dei due concorrenti uscenti del Grande Fratello vip 7 sperano in un ritorno di fiamma tra gli “Oriele”, Daniele Dal Moro registra una live via Twitch e infiamma il gossip sugli Oriele, facendo sapere di essere stato contattato a una proposta per coprire il ruolo di tronista alla versione spanish di Uomini e donne.

Insomma, un intervento che lascerebbe intendere all’occhio pubblico che Daniele Dal Moro sia uno tra i papabili nuovi volti della versione made in Spagna di Uomini e donne.

Ma cosa c’é di vero a fronte della proposta? A quanto pare, nulla, stando alla segnalazione in circolo dei detrattori di Daniele Dal Moro. É infatti in corso la polemica web secondo cui non sarebbe veritiera la proposta ripresa da Daniele, dal momento che la versione di Uomini e donne spagnola non andrebbe più in onda. Ma a sconfessare l’accusa a carico di Dal Moro, sono i fan del beniamino del Grande Fratello vip 7, secondo i quali nel suo intervento “incriminato” l’ex di Oriana Marzoli avrebbe fatto ironia.

La verità dei fan di Daniele Dal Moro

In un’allusione ad una possibile nuova proposta per il trono a Uomini e donne made in Spagna, Daniele Dal Moro avrebbe svelato l’aneddoto del ruolo spagnolo di tronista offertogli dopo la popolarità raggiunta in Italia con la partecipazione al Grande Fratello nip condotto da Barbara D’Urso.

Insomma, Dal Moro, con l’ultima live, potrebbe voler sedurre l’occhio pubblico latino, e al contempo aumentare la popolarità anche in termini di seguito social, sfruttando i continui tira e molla con la venezuelana Oriana Marzoli. Staremo a vedere, quindi, come risponderà lo showbiz latino alla “candidatura” dell’aspirante latin-pop star, Daniele Dal Moro.

