Daniele De Bosis espulso a Temptation Island 2023? / Furioso per la fidanzata Vittoria: “Fanc*lo!”

Temptation Island 2023, Daniele De Bosis esce di scena? La reaction furiosa insinua il dubbio sull’espulsione e…

Manca poco alla terza puntata di Temptation Island 2023, che vede tra i protagonisti Daniele De Bosis, un potenziale espulso dal gioco dell’amore in balia delle tentazioni, per via della fidanzata Vittoria. O almeno questa é l’ipotesi che si solleva alla presa visione di un video postato online dalla pagina Instagram di Temptation Island 2023, e in cui Daniele minaccia di arrecare danni al villaggio messo a disposizione dalla produzione del docu reality sui tradimenti, dove alloggia per il programma in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

E nell’attesa generale per la terza puntata, prevista nella prima serata del 10 luglio 2023, nel video spoiler Daniele sbotterebbe in reazione alla presa visione di un video della fidanzata Vittoria, immortalata in atteggiamenti compromettenti con un tentatore. “Sono indeciso se calmarmi o spaccare tutto, ma andassero a fanc*lo tutti e due…”, esclama furibondo Daniele, mentre tra i co-protagonisti si registra la più totale indifferenza. Un video-spoiler che potrebbe preludere ad un’uscita di scena anticipata dal gioco, alla terza puntata, per Daniele, anche nell’ottica di un’espulsione, su provvedimento stabilito dalla produzione del docu-reality sui tradimenti.

Daniele e Vittoria sull’orlo della rottura, a Temptation Island 2023?

Daniele De Bosis e Vittoria sembrerebbero, quindi, essere potenzialmente destinati a dividersi. Sono fidanzati da quattro anni, hanno rispettivamente 32 e 33 anni e vivono in pianta stabile a Roma. È lui a contattare il programma di Temptation Island 2023 condotto da Filippo Bisciglia, perché da almeno un anno la compagna gli chiede insistentemente di avere un figlio, ma per Daniele non ci sarebbero i presupposti alla base. Lui raggiungeva la paternità con un bambino avuto da una precedente relazione in passato, e i dubbi sulla vera natura dei sentimenti nutriti per la compagna lo frenano dall’ampliare la prole in famiglia.

Non si esclude, quindi, che a partire dalla terza puntata di Temptation Island 2023 Daniele e Vittoria possano uscire di scena dal format e voler dividere in definitiva le loro strade, maturando la scelta di lasciarsi. Nel frattempo, inoltre, anche la coppia Alessia e Davide vivrebbe una dura crisi d’amore…











