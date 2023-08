Daniele De Bosis, flirt con la tentatrice Benedetta Pascali dopo Temptation island? Spunta la segnalazione

Daniele De Bosis: la segnalazione sulla tentatrice Benedetta Pascali

Daniele De Bosis è stato uno dei protagonisti di Temptation Island 2023. Insieme alla fidanzata Vittoria con cui conviveva da diversi anni, aveva scelto di partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia per capire ci fossero le basi per formare una famiglia insieme. Di fronte al flirt avuto dalla fidanzata Vittoria con uno dei tentatori, durante il falò di confronto finale, Daniele ha scelto di chiudere la storia e tornare a casa da solo. Una scelta che sia Daniele che Vittoria hanno confermato un mese dopo la fine del programma.

Oggi che le telecamere di Temptation Island 2023 si sono spente, tutti i protagonisti sono al centro di rumors e indiscrezioni. Tornato ufficialmente single, Daniele De Bosis sarebbe stato avvistato in compagnia della tentatrice Benedetta Pascali.

La segnalazione di Deianira Marzano su Daniele De Bosis

Deianira Marzano, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato lo screenshot di una segnalazione ricevuta avente come protagonista proprio Daniele De Bosis. Stando a quello che si legge nella segnalazione, Daniele avrebbe trascorso una serata in un locale di Roma in compagnia della tentatrice Benedetta Pascali con cui ci sarebbero stati anche dei baci.

Single dopo la fine dell’importante storia d’amore con Vittoria, Daniele avrà scelto di voltare pagina mettendo un punto definitivo alla sua relazione con l’ex fidanzata? Sui social, per il momento, nessun riferimento al presunto flirt.

